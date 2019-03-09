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19:36 (мск), источник: ТАСС

Сергей Лазарев представил песню для «Евровидения»

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Сергей Лазарев опубликовал в субботу на своем YouTube-канале видеоклип на англоязычную песню Scream, с которой будет представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение» в Израиле в мае.

«Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст, и все обрело еще больший смысл <…> Я счастлив вновь принять участие в конкурсе “Евровидение”, на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны», — написал Лазарев на своей странице Instagram.

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Scream — это лирическая композиция, исполненная под аккомпанемент Московского симфонического оркестра. Как отметил Лазарев на своей странице в Instagram, он «рад, что удалось вернуть звучание оркестра на «Евровидение». Продюсером выступления Лазарева на «Евровидении» стал народный артист России Филипп Киркоров. Музыку написал греческий композитор Димитрис Контопулос, слова — американка Шарон Вон.

Видеоклип на песню снял Константин Черепков, уже работавший с Лазаревым. «Драматичная лирика песни и мощный вокал Сергея вдохновили меня на создание истории духовного взросления героя, борьбы со своими страхами, которые все мы носим с детства, — написал режиссер на своей странице в Instagram. — Именно в борьбе с собой можно познать свои силы и возможности. Наш артист — Сергей Лазарев — в своей жизни по сути проходит тот же путь, преодолевая препятствия и побеждая страхи».

Черепков отметил, что при создании видео было решено «отойти от любых компьютерных спецэффектов и “синтетической” жвачки» в пользу «теплых», аналоговых приемов.

Полуфиналы и финал 64-го конкурса пройдут 14—18 мая в Тель-Авиве. Российский участник выступит во втором полуфинале 16 мая. Это станет уже вторым выступлением Лазарева на «Евровидении»: он представлял Россию на конкурсе в Стокгольме в 2016 году, заняв тогда третье место (и первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One («Ты — единственная»), написанной Филиппом Киркоровым.

9 марта Сергей Лазарев представит песню для «Евровидения»
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15:12 (мск)© Ньюстюб
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