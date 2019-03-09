Сергей Лазарев представил песню для «Евровидения»

«Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст, и все обрело еще больший смысл <…> Я счастлив вновь принять участие в конкурсе “Евровидение”, на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны», — написал Лазарев на своей странице Instagram.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-17978924&id=456244886&hash=dae39535ebdbd0f5&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Scream — это лирическая композиция, исполненная под аккомпанемент Московского симфонического оркестра. Как отметил Лазарев на своей странице в Instagram, он «рад, что удалось вернуть звучание оркестра на «Евровидение». Продюсером выступления Лазарева на «Евровидении» стал народный артист России Филипп Киркоров. Музыку написал греческий композитор Димитрис Контопулос, слова — американка Шарон Вон.

Видеоклип на песню снял Константин Черепков, уже работавший с Лазаревым. «Драматичная лирика песни и мощный вокал Сергея вдохновили меня на создание истории духовного взросления героя, борьбы со своими страхами, которые все мы носим с детства, — написал режиссер на своей странице в Instagram. — Именно в борьбе с собой можно познать свои силы и возможности. Наш артист — Сергей Лазарев — в своей жизни по сути проходит тот же путь, преодолевая препятствия и побеждая страхи».

Черепков отметил, что при создании видео было решено «отойти от любых компьютерных спецэффектов и “синтетической” жвачки» в пользу «теплых», аналоговых приемов.