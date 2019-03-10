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04:04 (мск), источник: Интерфакс

В РПЦ призвали не увлекаться СМС-извинениями в Прощеное воскресенье

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — В канун Прощеного воскресенья в Русской православной церкви напомнили, что подлинное покаяние не бывает легким, и призвали не сводить его к веерной отправке СМС-сообщений.

«Нет ничего проще, чем в церковный праздник разослать по СМС коллективное поздравление, а в Прощеное воскресенье разослать по СМС просьбу о прощении. Самое трудное — это действительно простить реального обидчика или попросить прощения у того, кого мы реально обидели, и того, кто находится рядом с нами, может быть каждый день, и кто эту обиду носит в своем сердце. Иногда это представляет собой целый нравственный подвиг», — заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» (ВГТРК).

По его словам, Церковь не случайно призывает верующих к тому, чтобы этот подвиг совершить, потому что без этого самоочищения невозможно вступить на путь покаяния, а путь покаяния представляет собой не просто раскаяние человека в каких-то грехах, но он направлен на то, чтобы человек исправил свое поведение.

«То есть если он кого-то обидел, нужно как минимум попросить прощения, а еще лучше загладить обиду какими-то добрыми делами, добрыми поступками, добрым отношением к человеку», — сказал митрополит Иларион.

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