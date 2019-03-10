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01:24 (мск), источник: РИА Новости

Православные верующие встречают Прощеное воскресенье

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Православные верующие в последний день перед Великим постом — Прощеное воскресенье — просят друг у друга прощения.

Источник: РИА Новости

В этот день во всех храмах Русской православной церкви во время богослужения совершается особый чин прощения, во время которого священники благословляют прихожан на предстоящий многодневный пост.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье утром совершит чин великого освящения храма 40 мучеников Севастийских в Спасской слободе Москвы и Божественную литургию в нем, а вечером — вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя.

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В этот день Церковь вспоминает событие, положившее начало земной истории человечества — изгнание праотца Адама из рая. Поэтому второе название Прощеного воскресенья — Адамово изгнание. В воскресенье также заканчивается Масленица — последняя подготовительная неделя перед Великим постом, во время которой верующие не едят мясо, а употребляют в пищу рыбу и молочные продукты.

«Чин прощения после вечернего богослужения является замечательным призывом Церкви ко всем людям простить обидчика и самому испросить прощения у того, кого обидел. Но совсем не плохо, что мы обращаемся с подобными словами о прощении и к тем, с кем у нас нет явного конфликта. Это хорошо, потому что неизвестно, что происходит в сознании того человека, которого мы никак не считаем своим противником, врагом, к кому не испытываем отрицательных чувств. Ведь может оказаться, что другой человек, неведомо для нас, испытывает такие чувства. Поэтому, испрашивая прощения у людей, с которыми мы как бы не находимся в ссоре или в конфликте, мы помогаем им освободиться от таких мыслей», — сказал патриарх в проповеди на Прощеное воскресенье.

По его словам, Церковь придает особое значение чину прощения и призывает, чтобы это прощение не было формальным, но «чтобы оно действительно явилось сознательным актом нашего свободного волеизъявления, направленным на то, чтобы исполнить волю Божию и простить другого — с тем, чтобы и Господь простил нас».

Предстоящий Великий пост, отметил патриарх, является совершенно особым временем для человека — «возвращения в рай, возвращения к общению с Богом». «Пост дает нам возможность переосмыслить свою жизнь, подвергнуть свои мысли и дела тщательному анализу, посмотреть, где мы находимся в системе координат «Бог и человек», — сказал патриарх.

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