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02:48 (мск), источник: Известия

Названы самые богатые актеры России

Эксперты в сфере киноиндустрии составили рейтинг самых состоятельных российских актеров, пишет 9 марта «Федеральное агентство новостей».

Лидером с состоянием в $3,2 млн занял Дмитрий Нагиев.

На втором месте оказался Федор Бондарчук. Его активы оцениваются в $1,3 млн. Замкнула тройку лидеров популярная как в России, так и за рубежом актриса Светлана Ходченкова. Ее состояние оценили в $1 млн.

Поделил с ней третье место с аналогичными доходами Владимир Машков.

Следом за ними расположился Данила Козловский.

В декабре прошлого года были раскрыты гонорары российских звезд за корпоративы. Самой дорогой артисткой стала Алла Пугачева, ее выступление оценивается в €350 тыс.

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