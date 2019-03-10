Названы самые богатые актеры России
Эксперты в сфере киноиндустрии составили рейтинг самых состоятельных российских актеров, пишет 9 марта «Федеральное агентство новостей».
Эксперты в сфере киноиндустрии составили рейтинг самых состоятельных российских актеров, пишет 9 марта «Федеральное агентство новостей».
Лидером с состоянием в $3,2 млн занял Дмитрий Нагиев.
На втором месте оказался Федор Бондарчук. Его активы оцениваются в $1,3 млн. Замкнула тройку лидеров популярная как в России, так и за рубежом актриса Светлана Ходченкова. Ее состояние оценили в $1 млн.
Поделил с ней третье место с аналогичными доходами Владимир Машков.
Следом за ними расположился Данила Козловский.
В декабре прошлого года были раскрыты гонорары российских звезд за корпоративы. Самой дорогой артисткой стала Алла Пугачева, ее выступление оценивается в €350 тыс.