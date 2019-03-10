Команда пожарных приехала спасать неудачливого барсука

Пять пожарных пришли на помощь барсуку, который провалился в заброшенный 9-метровый колодец в британском Норфолке.

Пересохший колодец был накрыт прогнившей деревянной крышкой. Очевидно, животное доставало личинок из мха на крышке и провалилось внутрь. Кто-то заметил повреждение и сообщил хозяину поместья, фермеру Саймону Герни.

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Герни опустил внутрь колодца привязанную к веревке камеру и увидел животное. Затем мужчина опустил на дно ведро с водой, чтобы барсук мог попить, ведь он мог находиться там уже несколько дней. Фермер позвонил в Королевское общество защиты животных, а те вызвали команду пожарных.

Один из спасателей спустился в колодец и достал животное. После осмотра барсука отпустили на территории поместья. Эти животные обитают в Нортрепс-холле больше двух веков.

Инцидент привлек внимание СМИ еще и потому, что поместье Нортрепс-холл раньше принадлежало Фауэллу Бакстону, основателю Королевского общества защиты животных, а Саймон Герни — его пра-пра-пра-племянник. Общество появилось в 1824 году.