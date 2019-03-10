Певцов и Дроздова приютили у себя в квартире девушку
Артисты Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова рассказали, что у них дома живет 23-летняя девушка Алена, сообщает «Пятый канал». У супругов, которые женаты около 30 лет, есть сын Елисей.
Артисты Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова рассказали, что у них дома живет 23-летняя девушка Алена, сообщает «Пятый канал». У супругов, которые женаты около 30 лет, есть сын Елисей.
Алену они считают своим старшим ребенком. «Она просто живет с нами как приемная дочь. Фактически, мы ее вытащили из той комнаты, которую снимала ей мама. Она просто живет с нами, неожиданно у нас появился взрослый ребенок. Но она при этом еще и педагог на курсе у нас», — рассказал Певцов.
У пары долго не было детей. Елисей родился в 2007 году, когда Дроздовой было 42 года. Девушка живет в семье актеров уже два года. К ним на курс (актеры также занимаются преподавательской деятельностью) она пришла в 2013 году.
«Сиротой, в общем понимании слова, я не являюсь. У меня есть собственные родители: мама, папа, бабушка, сестренка», — рассказала Алена. По ее словам, Дроздова и Певцов дали ей профессию и место в жизни.