Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скабеева оскандалилась дорогой и неудачной покупкой: сеть смеется
Для автомобилей придумали шину «два в одном»
Накинутый в последний момент шарф спас британку от смерти
В Госдуме ответили на слова депутата о низких пенсиях "алкашей"
Как выглядит Рижский рынок накануне 8 марта: фото
Иностранцы о русских женщинахО любви к каблукам, цветам и кухне и о том, чем русские бабушки отличаются от европейских и американских
Андрей Малахов посадил годовалого сына на диету
У матери-одиночки отобрали двоих детей из-за плохого слуха
Отправила дебошира в нокаут: кем оказалась продавщица магазина
Украинка проверила реакцию полиции РФ в Крыму
61-летний Маршал развёлся с женой из-за молодой любовницы - СМИ
Как выглядят жёны Ярмольника, Якубовича, Маслякова
Официально: Собчак и Виторган объявили о расставании
«Их дружбе конец»: Приянка Чопра отомстила Меган Маркл
Ученые нашли «Золотистую смерть»
Помпеи: что на самом деле случилось
Упавший на тротуаре мужчина отсудил 500 тысяч рублей
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Фоторепортажи
22Война без победы
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
11:03 (мск), источник: Rambler.ru

Певцов и Дроздова приютили у себя в квартире девушку

Артисты Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова рассказали, что у них дома живет 23-летняя девушка Алена, сообщает «Пятый канал». У супругов, которые женаты около 30 лет, есть сын Елисей.

Источник: РИА "Новости"

Алену они считают своим старшим ребенком. «Она просто живет с нами как приемная дочь. Фактически, мы ее вытащили из той комнаты, которую снимала ей мама. Она просто живет с нами, неожиданно у нас появился взрослый ребенок. Но она при этом еще и педагог на курсе у нас», — рассказал Певцов.

У пары долго не было детей. Елисей родился в 2007 году, когда Дроздовой было 42 года. Девушка живет в семье актеров уже два года. К ним на курс (актеры также занимаются преподавательской деятельностью) она пришла в 2013 году.

«Сиротой, в общем понимании слова, я не являюсь. У меня есть собственные родители: мама, папа, бабушка, сестренка», — рассказала Алена. По ее словам, Дроздова и Певцов дали ей профессию и место в жизни.

 В Африке упал Boeing 737
Погибла российская поэтесса Льдова
Госдеп пояснил инцидент с сотрудником посольства в Шереметьево
В Эфиопии разбился Boeing 737
Россиянин Бивол победил американца и отстоял титул чемпиона WBA
Назван новый диапазон курса рубля на 2019 год
В США из озера вытащили необычную рыбу (фото)
«Бесстрашные водители» на замерзшем Енисее потрясли британцев
Президент Латвии предложил Европе объединиться против России
Спорт
Первые голы Нисимуры и Бийола. Такой ЦСКА нужен Гончаренко До «Краснодара» — одно очко, до «Зенита» — четыре
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note10 показали на первых рендерах Во-первых, это красиво.
Авто
4 самых крутых внедорожника Женевы (и один трактор) Больше не гряземес. Громадный вездеход в антураже пафосной швейцарской выставки — это символ устрашения и демонстрации превосходства с легкой примесью душевного ретро
Кино
Знаковые женщины советского кино: 10 актрис, которым нет замены Сильные характеры, яркие образы, безупречная красота — вот за что миллионы зрителей любят героинь советских фильмов. Вспоминаем 10 легендарных актрис, воплотивших на экране знаковых киногероинь
Недвижимость
В Португалии есть отель, где можно поспать в винной бочке: фото
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Россиянам помогут накопить на ипотеку
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
Дети
Андрей Малахов посадил годовалого сына на диету Вес мальчика, по словам ведущего, не соответствует его возрасту
Леди
Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании Супруги давно не живут вместе.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь