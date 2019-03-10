Певцов и Дроздова приютили у себя в квартире девушку

Источник: РИА "Новости"

Алену они считают своим старшим ребенком. «Она просто живет с нами как приемная дочь. Фактически, мы ее вытащили из той комнаты, которую снимала ей мама. Она просто живет с нами, неожиданно у нас появился взрослый ребенок. Но она при этом еще и педагог на курсе у нас», — рассказал Певцов.

У пары долго не было детей. Елисей родился в 2007 году, когда Дроздовой было 42 года. Девушка живет в семье актеров уже два года. К ним на курс (актеры также занимаются преподавательской деятельностью) она пришла в 2013 году.