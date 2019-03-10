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11:10 (мск), источник: Lenta.Ru

«Бесстрашные русские водители» на замерзшем Енисее потрясли британцев

Британский таблоид Daily Mail обратил внимание на фоторепортаж агентства Reuters об автомобильной переправе по льду Енисея к югу от Красноярска. Кадры сделаны 7 марта этого года.

Источник: Reuters

«Бесстрашные водители регулярно проезжают по, как кажется, рискованной зимней переправе посреди захватывающих дух пейзажей», — пишет издание, называя фотографии потрясающими.

Источник: Reuters

Водители на переправе, пишет Daily Mail, кажутся невозмутимыми несмотря на то, что путь выглядит опасным: британским журналистам показались угрожающими трещины во льду.

Источник: Reuters

Ледовые переправы — распространенный в России способ передвижения по замерзшим водоемам. Только в Красноярском крае по состоянию на 10 марта открыты 18 таких путей, говорится на сайте регионального управления автомобильных дорог. На Енисее действуют две переправы, на них допускаются транспортные средства грузоподъемностью до 25 тонн.

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