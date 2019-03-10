«Бесстрашные русские водители» на замерзшем Енисее потрясли британцев

«Бесстрашные водители регулярно проезжают по, как кажется, рискованной зимней переправе посреди захватывающих дух пейзажей», — пишет издание, называя фотографии потрясающими.

Водители на переправе, пишет Daily Mail, кажутся невозмутимыми несмотря на то, что путь выглядит опасным: британским журналистам показались угрожающими трещины во льду.

Ледовые переправы — распространенный в России способ передвижения по замерзшим водоемам. Только в Красноярском крае по состоянию на 10 марта открыты 18 таких путей, говорится на сайте регионального управления автомобильных дорог. На Енисее действуют две переправы, на них допускаются транспортные средства грузоподъемностью до 25 тонн.