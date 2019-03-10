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11:20 (мск), источник: Mail.ru Новости

В США из озера вытащили доисторическую щуку (фото)

Вид рыбы напугал посетителей парка.

Огромного миссисипского панцирника достали из озера работники парка Лафреньер в Новом Орлеане. Мертвая рыба стала распространять жуткий запах, отпугивая посетителей.

Миссисипский панцирник — древнее животное, появившееся еще в эоцене (50−34 млн лет назад). С тех пор оно практически не изменилось. Передней частью тела существо напоминает аллигатора, а задней — рыбу. Его еще называют аллигаторовой щукой.

Это одна из самых крупных пресноводных рыб. Ее длина может достигать 3 метров, а вес — 130 кг. Миссисипский панцирник встречается в Северной и Центральной Америке. На людей он не нападает.

В парке не стали взвешивать мертвую рыбу, но по фотографиям специалисты заключили, что это достаточно крупный представитель своего вида.

В Лафреньере посетители часто ловят рыбу, а некоторые и плавают. Многие из них были напуганы, впервые увидев необычную рыбу.

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