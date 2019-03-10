В Театре имени Вахтангова уточнили дату похорон Этуша

Народный артист СССР, ведущий актер Вахтанговского театра в Москве Владимир Этуш скончался в субботу на 97-м году жизни. Прощание с Этушем пройдет в его родном театре во вторник, 12 марта. Церемония прощания начнется в 10 утра.

Этуш дебютировал в кино в 1953 году в картине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Всего на его счету роли более чем в 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Этуш — лауреат Государственной премии в области литературы и искусства 2001 года. Награжден театральными премиями «Хрустальная Турандот» (1994), «Кумир» (2000) и «Звезда театрала» (2008, 2012, 2016).