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15:39 (мск), источник: РИА Новости

В Театре имени Вахтангова уточнили дату похорон Этуша

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Легендарного актера Владимира Этуша кремируют 12 марта, церемония пройдет в закрытом режиме, а захоронение состоится на Новодевичьем кладбище, сказал РИА Новости директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

Источник: РИА Новости

Народный артист СССР, ведущий актер Вахтанговского театра в Москве Владимир Этуш скончался в субботу на 97-м году жизни. Прощание с Этушем пройдет в его родном театре во вторник, 12 марта. Церемония прощания начнется в 10 утра.

«После прощания Владимира Абрамовича кремируют, церемония пройдет в узком кругу на Троекуровском кладбище, в закрытом режиме. Захоронение состоится на Новодевичьем кладбище», — сказал Крок.

Этуш дебютировал в кино в 1953 году в картине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Всего на его счету роли более чем в 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».
Этуш — лауреат Государственной премии в области литературы и искусства 2001 года. Награжден театральными премиями «Хрустальная Турандот» (1994), «Кумир» (2000) и «Звезда театрала» (2008, 2012, 2016).

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10:57 (мск)© Ньюстюб
 Умер Владимир Этуш
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