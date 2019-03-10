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15:46 (мск), источник: РИА Новости

Уволенный из-за «сухого закона» в МХАТ актер рассказал, почему выпил коньяк

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Актер МХАТ имени Горького Антон Хомятов рассказал радиостанции «Говорит Москва» подробности инцидента со своим увольнением из-за запаха алкоголя.

Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщили, что назначенный в декабре художественный руководитель Эдуард Бояков запретил пить и курить в театре. Несколько дней назад он отстранил от работы Хомятова, от которого пахло спиртным.

«С Бояковым произошла встреча в лифте. Он меня спросил: «Как вы живете?». Я говорю: «Воюем, как положено христианину. Он спросил: «Вы не пробовали жить в удовольствие?» Я ответил: «Ну, это кому как Господь даёт». Далее пошёл работать следующую картину второго акта», — рассказал артист.

Хомятов отыграл спектакль, а затем ему позвонил заведующий труппой и сказал, что в следующем представлении его заменит актер из Малого театра. По словам Боякова, у него подскочило давление и он попал в больницу, после чего написал заявление об уходе.

«Ничего зазорного в этом нет, если человек позволяет себе выпить 50 грамм коньяка. Новый человек диктует свои условия. Мне это непонятно. Отработав три очень серьёзных картины в “Отцах и детях” (я играю Николая Петровича Кирсанова), я позволил себе выпить сто грамм коньяка, не более того. У меня горло болело — для связок», — признался актер.

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