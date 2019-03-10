Уволенный из-за «сухого закона» в МХАТ актер рассказал, почему выпил коньяк

Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщили, что назначенный в декабре художественный руководитель Эдуард Бояков запретил пить и курить в театре. Несколько дней назад он отстранил от работы Хомятова, от которого пахло спиртным.

«С Бояковым произошла встреча в лифте. Он меня спросил: «Как вы живете?». Я говорю: «Воюем, как положено христианину. Он спросил: «Вы не пробовали жить в удовольствие?» Я ответил: «Ну, это кому как Господь даёт». Далее пошёл работать следующую картину второго акта», — рассказал артист.

Хомятов отыграл спектакль, а затем ему позвонил заведующий труппой и сказал, что в следующем представлении его заменит актер из Малого театра. По словам Боякова, у него подскочило давление и он попал в больницу, после чего написал заявление об уходе.