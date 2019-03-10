В городах России сожгли чучело Масленицы (фото, видео)
Прощёное воскресенье — кульминация всей масленичной недели.
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Прощёное воскресенье — кульминация всей масленичной недели.
В последний день масленичной недели в российских городах провожали Масленицу.
На площадях угощали блинами, организовывали состязания для детей и взрослых, а кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы — ритуал из дохристианских времен, связанный с проводами зимы и встречей весны. Многие россияне жгли небольшие чучела просто у себя во дворе.
Православные в этот день просили друг у друга прощения за все причинённые обиды и поминали усопших. С понедельника у верующих начинается Великий пост.
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