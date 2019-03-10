Монеточку раскритиковали за «робкую попытку» спеть гимн СССР на фоне флага США

Источник: РИА "Новости"

Слова заместителя председателя ЦК КПКР Сергея Малинковича приводятся на сайте пресс-службы партии.

В своем заявлении Малинкович подчеркнул, что советский гимн и американский флаг — «несовместимые вещи».

Он также отметил слабое знание певицей текста и ее «кривляния» в конце видео. Малинкович заявил, что Монеточка должна либо объясниться, либо остаться в США и «пищать на Бродвее».

Коммунист также объявил, что флаг США — это «символ агрессии и попытки диктовать всем волю Вашингтона».

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-25280329&id=456242551&hash=c0cc2c31f2f1b669&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.