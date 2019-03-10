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18:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Монеточку раскритиковали за «робкую попытку» спеть гимн СССР на фоне флага США

«Коммунисты России» сочли оскорбительным видео певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), на котором она исполняет гимн СССР на фоне флага США, и предложили не пускать исполнительницу обратно в Россию.

Источник: РИА "Новости"

Слова заместителя председателя ЦК КПКР Сергея Малинковича приводятся на сайте пресс-службы партии.

В своем заявлении Малинкович подчеркнул, что советский гимн и американский флаг — «несовместимые вещи».

Он также отметил слабое знание певицей текста и ее «кривляния» в конце видео. Малинкович заявил, что Монеточка должна либо объясниться, либо остаться в США и «пищать на Бродвее».

Коммунист также объявил, что флаг США — это «символ агрессии и попытки диктовать всем волю Вашингтона».

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В 2018 году Следственный комитет проверял песню Монеточки «Чайлдфри» на наличие пропаганды суицида. Монеточка заняла второе место в рейтинге заработков российских артистов, которые в 2018 году столкнулись с запретами концертов. На своих выступлениях певица заработала 31,5 миллиона рублей.

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