Сталина обвинили в «воскрешении» Гитлера

Источник: AP 2019

Советский лидер Иосиф Сталин после Второй мировой войны был заинтересован в дальнейшем расколе стран Запада путем сеяния слухов на тему того, что Гитлера могли укрывать британцы или американцы, полагает автор. Об этом, по его мнению, свидетельствует массовое появление в то время в прессе по всему миру новостей о том, что фюрер не покончил с собой, а бежал из Берлина, а также большое количество сообщений очевидцев, которые утверждали, что видели Гитлера замаскированным под монаха или как он садился в подводную лодку на Канарских островах.

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Многие из этих сообщений отрабатывались западными спецслужбами, в том числе ФБР, пишет Уолтерс, отмечая, что сейчас большая часть тех материалов рассекречена — и они опровергают любые слухи о побеге нацистского лидера.

Историк напоминает, что сожженные останки тел Гитлера и его жены Евы Браун изначально попали к советским военным, поскольку союзники отказались штурмовать Берлин, и столицу тогда еще Третьего рейха захватывала именно Красная Армия. Долгое время страны Запада не могли ознакомиться и с фрагментами челюсти и зубов фюрера, которые хранились в архиве спецслужб СССР. Лишь в 2017 году ФСБ России, преемница КГБ, предоставила доступ французским ученым, в дальнейшем подтвердившим общепринятую версию о самоубийстве Гитлера в фюрербункере в Берлине.