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07:06 (мск), источник: Известия

Виктор Сухоруков выступил против съемок «Брата-3»

Российский актер Виктор Сухоруков раскритиковал намерение музыканта и шоумена Стаса Барецкого снять фильм «Брат-3» как продолжение знаменитой дилогии режиссера Алексея Балабанова — «Брат» и «Брат-2». Об этом сообщила «Вечерняя Москва» в воскресенье, 10 марта.

Источник: РИА "Новости"

«Даже слышать об этом не хочу, не могу и знать этих “продолжателей” не желаю», — заявил актер, сыгравший в дилогии.

Кроме того, Сухоруков опроверг, что Барецкий связывался с ним и предлагал принять участие в съемках фильма.

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Актер добавил, что такие шоумены, как Барецкий должны «не кино снимать, а дома моделей в тюрьме открывать».

6 марта стало известно, что Барецкий приступил к работе над фильмом «Брат-3», который позиционирует как продолжение дилогии «Брат» и «Брат-2». Шоумен рассказал, что участие в проекте примут Никита Джигурда и Вячеслав Дацик — боец смешанных единоборств, вышедший недавно из мест заключения.

9 марта СМИ рассказали о петициях с требованием запретить съемки фильма «Брат-3», которые поступают в Министерство культуры России.

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