Виктор Сухоруков выступил против съемок «Брата-3»

«Даже слышать об этом не хочу, не могу и знать этих “продолжателей” не желаю», — заявил актер, сыгравший в дилогии.
Кроме того, Сухоруков опроверг, что Барецкий связывался с ним и предлагал принять участие в съемках фильма.
Актер добавил, что такие шоумены, как Барецкий должны «не кино снимать, а дома моделей в тюрьме открывать».
6 марта стало известно, что Барецкий приступил к работе над фильмом «Брат-3», который позиционирует как продолжение дилогии «Брат» и «Брат-2». Шоумен рассказал, что участие в проекте примут Никита Джигурда и Вячеслав Дацик — боец смешанных единоборств, вышедший недавно из мест заключения.
9 марта СМИ рассказали о петициях с требованием запретить съемки фильма «Брат-3», которые поступают в Министерство культуры России.