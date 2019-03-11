Виктор Сухоруков выступил против съемок «Брата-3»

Источник: РИА "Новости"

«Даже слышать об этом не хочу, не могу и знать этих “продолжателей” не желаю», — заявил актер, сыгравший в дилогии.

Кроме того, Сухоруков опроверг, что Барецкий связывался с ним и предлагал принять участие в съемках фильма.

Актер добавил, что такие шоумены, как Барецкий должны «не кино снимать, а дома моделей в тюрьме открывать».

6 марта стало известно, что Барецкий приступил к работе над фильмом «Брат-3», который позиционирует как продолжение дилогии «Брат» и «Брат-2». Шоумен рассказал, что участие в проекте примут Никита Джигурда и Вячеслав Дацик — боец смешанных единоборств, вышедший недавно из мест заключения.