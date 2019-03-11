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04:40 (мск), источник: Интерфакс

У православных верующих начинается Великий пост

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — В понедельник у православных верующих начинается Великий пост. Он продлится семь недель и завершится перед Пасхой, которая в этом году приходится на 28 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Традиция Великого поста возникла в древней, еще не разделенной христианской Церкви. В первые два и в последний день поста Церковь рекомендует вообще не есть, а в остальное время соблюдать умеренность в еде, обходясь без мяса, яиц и молочных продуктов.

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При этом у беременных женщин, больных и занятых тяжелым трудом людей пост может быть не столь строгим.

Ограничение в пище — не единственное, которое накладывает на человека Великий пост. Как писал известный проповедник Иоанн Златоуст, «истинный пост есть удаление зла, обуздание языка, отложение гнева и укрощение похотей». «Пусть постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все члены нашего тела», — говорил он.

Накануне, в Прощеное воскресенье, патриарх Кирилл отслужил вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя и благословил православных верующих на начинающийся Великий пост.

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