У православных верующих начинается Великий пост

Источник: РИА "Новости"

Традиция Великого поста возникла в древней, еще не разделенной христианской Церкви. В первые два и в последний день поста Церковь рекомендует вообще не есть, а в остальное время соблюдать умеренность в еде, обходясь без мяса, яиц и молочных продуктов.

При этом у беременных женщин, больных и занятых тяжелым трудом людей пост может быть не столь строгим.

Ограничение в пище — не единственное, которое накладывает на человека Великий пост. Как писал известный проповедник Иоанн Златоуст, «истинный пост есть удаление зла, обуздание языка, отложение гнева и укрощение похотей». «Пусть постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все члены нашего тела», — говорил он.