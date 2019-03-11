Глава МИД Австрии рассказала, на что потрачены деньги от продажи кабриолета с автографом Путина

По сообщениям австрийских СМИ, он был продан на благотворительном аукционе за €20 тыс."В конце года у нас проводится традиционный телемарафон — аукцион «Свет в темноте». И как раз там был продан ретро-автомобиль Volkswagen «Жук» с нашей свадьбы", — рассказала госпожа Кнайссль.