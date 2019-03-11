Глава МИД Австрии рассказала, на что потрачены деньги от продажи кабриолета с автографом Путина

По сообщениям австрийских СМИ, он был продан на благотворительном аукционе за €20 тыс."В конце года у нас проводится традиционный телемарафон — аукцион «Свет в темноте». И как раз там был продан ретро-автомобиль Volkswagen «Жук» с нашей свадьбы", — рассказала госпожа Кнайссль.
Он [автомобиль] не принадлежал нам, мы получили его на время нашей свадьбы, а в день праздника сообщили гостям, что хотим затем передать его на благотворительные цели",
Карин Кнайссльглава МИД Австрии
«Деньги, собранные в ходе этого проекта, были переданы небольшому центру в Швехате, где проводят занятия иппотерапией для детей с тяжелыми проблемами, которые перенесли физическую или психологическую травму. Благодаря занятиям с животными, с лошадьми, дети снова приобретают уверенность в себе», — сообщила министр.