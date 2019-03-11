«В мясе ничего плохого нет». Когда и для чего установили Великий пост

Источник: РИА Новости

О том, когда у верующих появились периоды особого воздержания от пищи и развлечений и для чего они им нужны, — в материале РИА Новости.

Великий спор

Как ни странно, Иисус Христос, о чем известно из Евангелия, не велел ученикам поститься. За что его критиковали фарисеи, которые, как и ученики Иоанна Крестителя, строго соблюдали посты, предписанные иудейским Законом.

И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни, — приводит слова Христа евангелист Матфей.

Но именно то обстоятельство, что речь явно шла об иудейских постах, уже в середине I века нашей эры приведет к большому спору в христианской общине. Зачинщиками полемики выступили апостолы Павел и Петр. Один вместе с последователями считал, что нужно соблюдать Закон, данный Моисею, в частности и в отношении еды, деля ее на кошерную и некошерную. Другой объяснял, что как раз христианам можно употреблять в пищу все. В истории христианства этот эпизод считается одним из ключевых — именно он побудил последователей Христа окончательно отделиться от иудейской общины.

«Сама идея поста стала гораздо глубже, чем просто исполнение предписаний иудейского Закона. Христиане придали ему новый смысл. Наш пост — это подготовка к Страстям Христовым, к Пасхе, то есть встрече с Христом», — объясняет профессор богословия ПСТГУ протоиерей Павел Хондзинский.

В итоге все посты у ранних христиан, как считают историки, свелись к Великому, приуроченному к празднику Пасхи, первому и главному с возникновения христианства.

Но тут в христианской общине разгорелся еще один спор: сколько должен длиться пост? В 190 году мученик Ириней Лионский в письме папе римскому жаловался: «некоторые (общины. — Прим. ред.) полагают, что пост нужно держать за час до начала Пасхи», некоторые — за день, а кто-то — за 40 часов. Были и такие, кто, буквально толкуя те самые слова Христа про жениха, постился в сам день Пасхи.

Трудно определенно утверждать, каким был пост в первые века христианства. Слишком мало достоверных источников. Отец Павел Хондзинский

Историки спорят, что представлял собой сорокачасовой Великий пост. Было ли это полное воздержание от еды и питья (как принято сейчас за несколько часов до причащения), либо ограничения касались какой-то определенной пищи.

Как у монахов

В относительно знакомом нам виде Великий пост оформился в IV веке, когда его стали соблюдать сорок дней. Почему именно сорок? Доподлинно неизвестно.

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«Это традиционное число. Сорок лет иудеи ходили по пустыне, прежде чем пришли в Землю Обетованную. Сорок дней, по Ветхому завету, длилось ритуальное очищение от скверны. Сорок дней Спаситель постился в пустыне и так далее», — говорит Хондзинский.

Есть мнение, что такую продолжительность поста Церковь установила под влиянием быстро растущего монашества. Однако, по мнению богослова, эта точка зрения недостаточно обоснована.

«Монашество активно формируется в IV—V вв. еках, не раньше. Думаю, это параллельный процесс как минимум. Такие вещи не происходят по предписанию. Для становления традиции требуется время», — считает отец Павел.

Так или иначе, характерная для монахов аскеза, полное воздержание от каких-либо удовольствий — главное в Великий пост. Отсюда и убеждение, что в это время нужно жить буквально по-монашески.

«Играть на повышение»

Однако священники призывают не впадать в крайности. «Религиозная жизнь — не только христианская — без посильной аскезы вообще не мыслится. Потому что через некоторую жертву и преодоление строится духовная жизнь и сама личность. Первой аскезой была просьба Бога, чтобы Адам и Ева не вкушали плоды Древа Познания. И на этом основано любое общество. Я, может, как большой орангутанг, хочу любую самку, но моя аскеза состоит в том, что я люблю одну женщину — свою жену», — говорит известный церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.

Главное, объясняет он, понимать, что любое воздержание и любая попытка серьезно воздействовать на собственную человеческую природу — «это обоюдоострый меч, то есть может принести как пользу, так и вред». Все решается индивидуально — чем питаться и как проводить досуг.

«Чем досуг более возвышен, тем лучше. А что у кого считается возвышенным — это очень по-разному, единых рекомендаций не существует. Известно, например, что в дореволюционной России на время Великого поста закрывались театры. Но тот же праведный Иоанн Кронштадтский говорил: театр — это добро для тех, кто обычно выбирает злое. То есть театр способен указать на высшие смыслы тем, кто о таких вещах обычно не думает. А для человека, который об этом и так размышляет, театр будет “игрой на понижение”. А лучше всегда — хоть немножко — играть на повышение», — советует отец Максим.

В целом великопостное время, вопреки распространенному мнению, вовсе не рассматривается как исключительный период отказа от всего плохого — «ведь христианин должен избегать этого всегда». Наоборот, это время отказа от того, «что не является плохим само по себе».

В том, чтобы есть мясо, нет ничего плохого. Но в пост мы от него отказываемся, чтобы снизить зависимость от еды. Протоиерей Максим Первозванский