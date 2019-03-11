Певица Юлия Началова попала в реанимацию в Москве, сообщили СМИ

Источник: РИА Новости

Отмечается, что состояние артистки оценивается как крайне тяжелое. По данным телеканала, у нее резко повысился уровень сахара в крови на фоне ряда серьезных заболеваний.

Юлия Началова стала известна благодаря победе в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда» в 1992 году. В 1995 году вышел ее первый альбом «Ах, школа, школа», тогда же она приняла участие в международном вокальном конкурсе Big Apple-95, где завоевала Гран-при.