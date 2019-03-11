Певица Юлия Началова попала в реанимацию в Москве, сообщили СМИ
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Певица Юлия Началова экстренно госпитализирована в реанимационное отделение одной из московских клиник, сообщает «Пятый канал».
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Певица Юлия Началова экстренно госпитализирована в реанимационное отделение одной из московских клиник, сообщает «Пятый канал».
Отмечается, что состояние артистки оценивается как крайне тяжелое. По данным телеканала, у нее резко повысился уровень сахара в крови на фоне ряда серьезных заболеваний.
Юлия Началова стала известна благодаря победе в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда» в 1992 году. В 1995 году вышел ее первый альбом «Ах, школа, школа», тогда же она приняла участие в международном вокальном конкурсе Big Apple-95, где завоевала
Всего Началова выпустила шесть альбомов, а также участвовала в съемках телепрограмм и снялась в ряде отечественных фильмов.