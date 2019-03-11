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10:38 (мск), источник: Esquire

В Австралии открыли новый вид динозавров

Ученые считают, что Galleonosaurus dorisae населяли юго-восточную Австралию 125 миллионов лет назад и были примерно такого же размера, как валлаби из семейства кенгуровых.

Ученые обнаружили на юго-востоке Австралии, в штате Виктория, пять окаменелостей нового вида динозавров, которые по размеру напоминают современного валлаби из семейства кенгуровых. Об этом сообщает CNN. Динозавр получил название Galleonosaurus dorisae — из-за формы челюсти, напоминающей перевернутый галеон (тип парусного судна), а также в честь палеонтолога Дорис Сигетс-Вильер, которая занималась исследованиями в этом районе.

Окаменелости нового динозавра | Источник: University of New England
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По форме челюсти и строению зубов Galleonosaurus dorisae относится к семейству орнитоподов — подотряд птицетазовых травоядных динозавров. Ученые считают, что этот травоядный динозавр с мощными задними лапами населял Австралию 125 миллионов лет назад, задолго до появления кенгуру и валлаби.

В прошлом году в этой же местности были обнаружены останки динозавра Diluvicursor pickeringi — другого маленького орнитопода, жившего 113 миллионов лет назад.

Новый вид старше на 12 миллионов лет — это означает, что разнообразие мелких динозавров в древней рифтовой долине, разделявшей Австралию и Антарктиду, было чрезвычайно высоко.

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