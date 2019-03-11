Мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра» бойкотируют кинотеатры. Из-за этого он провалился в прокате
Анимационная лента была снята при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Анимационная лента была снята при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Ассоциация владельцев кинотеатров и три присоединившиеся к ней киносети: «Синема стар», «Каро» и «Киномакс» — бойкотируют мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра», мультфильм показали в 743 кинотеатрах из работающих в России 1900, и в основном это были небольшие однозальные кинотеатры, пишет «Медуза».
Также «Ведомости» сообщают, что бойкот мультфильма стал первым случаем в истории, когда частные сети кинотеатров протестуют против решения Минкульта перенести премьеру.
Напомним, Ассоциация владельцев кинотеатров протестует против решения Министерства культуры перенести дату премьеры бельгийского мультфильма «Королевский корги» — она была запланирована на 7 марта, тот же день, когда в прокат вышел «Гурвинек». По закону Минкульт имеет право перенести дату премьеры зарубежной ленты, если она выходит в прокат одновременно с отечественным проектом.
Владельцы киносетей написали письмо, в котором предупредили ведомство, что просто не будут показывать отечественный мультфильм в случае переноса показа «Корги»: по словам представителей кинотеатров, «Корги» — ожидаемый анимационный релиз, чья премьера была специально запланирована на праздничную неделю, когда доходы кинотеатров вырастают. Один из сотрудников киносетей рассказал «Ведомостям», что
Ассоциация владельцев кинотеатров, сети «Синема стар», «Каро» и «Киномакс» вместе контролируют около половины продажи билетов в кино на территории России.