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12:36 (мск), источник: Esquire

Мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра» бойкотируют кинотеатры. Из-за этого он провалился в прокате

Анимационная лента была снята при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Ассоциация владельцев кинотеатров и три присоединившиеся к ней киносети: «Синема стар», «Каро» и «Киномакс» — бойкотируют мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра», мультфильм показали в 743 кинотеатрах из работающих в России 1900, и в основном это были небольшие однозальные кинотеатры, пишет «Медуза».

Также «Ведомости» сообщают, что бойкот мультфильма стал первым случаем в истории, когда частные сети кинотеатров протестуют против решения Минкульта перенести премьеру. Из-за этого российско-чешско-бельгийский мультфильм собрал за первые выходные в прокате 14 миллионов вместо запланированных 25.

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Напомним, Ассоциация владельцев кинотеатров протестует против решения Министерства культуры перенести дату премьеры бельгийского мультфильма «Королевский корги» — она была запланирована на 7 марта, тот же день, когда в прокат вышел «Гурвинек». По закону Минкульт имеет право перенести дату премьеры зарубежной ленты, если она выходит в прокат одновременно с отечественным проектом.

Владельцы киносетей написали письмо, в котором предупредили ведомство, что просто не будут показывать отечественный мультфильм в случае переноса показа «Корги»: по словам представителей кинотеатров, «Корги» — ожидаемый анимационный релиз, чья премьера была специально запланирована на праздничную неделю, когда доходы кинотеатров вырастают. Один из сотрудников киносетей рассказал «Ведомостям», что из-за переноса кинотеатры могут потерять до 100 миллионов рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ассоциация владельцев кинотеатров, сети «Синема стар», «Каро» и «Киномакс» вместе контролируют около половины продажи билетов в кино на территории России.

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