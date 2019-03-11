Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Выжившие в ДТП примерили страшный грим (фото)
Пожилой миллионер скончался во время интимной операции
25 пар кроссовок на весну: как и с чем их правильно носить
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Кит едва не проглотил дайвера у побережья ЮАР Подводный фотограф чудом выжил после того, как попал в пасть кита
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
Мария Шукшина помирилась с мамой и дочерью
Зудина, Собчак и Барановская на премьере сериала «Содержанки»
Юлия Барановская разрыдалась на съемках шоу «Первого канала»
Возлюбленная не выдержала трёхдневного свидания с зеком и умерла
Сотникова ушла от женатого Ветрова к миллиардеру
13 советов от стилиста «Модного приговора»
25 пар кроссовок на весну: как и с чем их правильно носить
Ученые нашли «Золотистую смерть»
Помпеи: что на самом деле случилось
Упавший на тротуаре мужчина отсудил 500 тысяч рублей
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Фоторепортажи
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
12Самые красивые пейзажные фото года
11:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший военный побомжевал и раскрыл неожиданные подробности о нищих

Бывший капитан британской армии Эд Стаффорд (Ed Stafford) провел два месяца на улицах Лондона, Глазго и Манчестера ради документального фильма «60 дней на улицах» для Channel 4. Он рассказал, что некоторые вещи во время эксперимента его сильно удивили, пишет The Dailу Mirror.

Источник: Reuters

Стаффорда изумило, насколько бездомным доступна еда. За время бродяжничества он поправился почти на пять килограммов благодаря пище, которую регулярно раздают волонтеры. По его словам, некоторые бездомные жаловались ему на то, что их перекармливают.

«Я думал, что потеряю в весе и физически выжить будет труднее — но на самом деле во всех трех городах было множество людей, желающих помочь», — добавляет участник опыта.

Жизнь бездомного показалась ему не такой уж тяжелой, а попрошайничество «более прибыльным делом, чем он мог себе представить». Он утверждает, что за ночь британский бомж может заработать попрошайничеством до 200 фунтов стерлингов (более 17 тысяч рублей по текущему курсу). Один нищий на его глазах за полчаса заработал 20 фунтов, просто прося деньги на хостел, хотя в итоге потратил деньги на наркотики. Стаффорд отмечает, что многие британские бродяги страдают от наркотической зависимости.

Его поразило, что некоторые бездомные смирились со своим положением и не стремятся покинуть улицу.

По словам Стаффорда, за время эксперимента он ощутил, насколько силен разрыв между богатыми и бедными в Британии. По оценкам издания The Big Issue, каждую ночь на улицах страны остаются от четырех до пяти тысяч британцев.

 Познер: этот правитель России величайший преступник
США придумали как наказать Россию
«Тревога в отрасли»: полеты Boeing 737 Max 8 приостанавливают
СК попросил заочно арестовать экс-главу банка «Открытие»
Власти отреагировали на ситуацию со спасенной девочкой-маугли
Яровая предложила запретить передачу коллекторам долгов по ЖКХ
В зоопарке Аризоны ягуар напал на делавшую селфи женщину
Как Узбекистан выводит деньги из России
Илон Маск ответил в Сети известным русским мемом
Спорт
«Спартак» тонко поздравил «Динамо» с «новосельем» и взял дерби Все решил идеальный штрафной Джикии
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note10 показали на первых рендерах Во-первых, это красиво.
Авто
Новая Hyundai Sonata удивит не только дизайном (подробности) В топовых версиях корейского седана (который сама марка отныне называет четырёхдверным купе) будет доступна акустика Bose Premium
Кино
Умер актер, сыгравший СиСи Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара» Джеду Аллану было 84 года
Недвижимость
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Пять идей, как с пользой провести 8 марта
Россиянам помогут накопить на ипотеку
Нужна ли ребенку кровать-домик?
Дети
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз Актриса показала лицо дочери (фото)
Леди
Роза Сябитова усиленно худеет к лету Сваха приводит себя в форму после Масленицы.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь