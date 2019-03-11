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12:16 (мск), источник: Моя Планета

Для чего человеку нужны линии на ладонях?

Меняются ли они на протяжении жизни и бывают ли люди без папиллярных узоров. «Моя Планета» спросила эксперта.

Источник: CC0/HNDPTESBC

Отвечает Людмила Задорожная, к. б. н., ведущий научный сотрудник НИИ и музея антропологии МГУ имени М. В. Ломоносова.

Хироманты уверены, что линии на ладонях — это «тропинки», по которым можно узнать будущее человека. Но с научной точки зрения у них есть вполне практическое применение.

Если опираться на теорию эволюции Дарвина, можно заметить, что папиллярные линии характерны не только для человека, но и для других приматов. Как и хорошо развитое цветовое бинокулярное зрение, и ногти, заменившие у нас когти.

Ладонные и пальцевые папиллярные линии — своеобразные складочки на поверхности кожи — повышали цепкость при захвате ветки и вместе с перечисленными выше особенностями организма являлись хорошим приспособлением к древесному образу жизни.

Следовательно, увеличивались шансы выжить и передать свои гены потомкам, среди которых в значительном отдалении были предки человека. В пользу этой теории говорит наличие у паукообразных обезьян, активно пользующихся при передвижении хвостом, своеобразной «ладони» на той его поверхности, которая обхватывает ветку: в этом месте формируется свободная от шерсти площадка с папиллярными линиями. (О том, как живые организмы приспосабливались к различным средам обитания и какие органы отрастили для движения, читайте в материале «Живой Планеты» «Движение — жизнь!»).

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В ходе эволюции папиллярные линии остались. Этот признак так сильно варьируется от человека к человеку, что даже у однояйцевых близнецов папиллярные узоры разные. И, что важно, он неизменен на протяжении всей жизни. Поэтому ученые так любят анализировать отпечатки пальцев — они устойчивы к внешним факторам и, главное, к возрастным изменениям. Размер подушечки растет, а узор сохраняет все свои тонкие и точные характеристики: форму, гребневой счет и т. д.

Это является большой проблемой для тех, кто не в ладах с законом и боится быть узнанным. Даже шлифовка или лазерное удаление не дают устойчивых результатов, и со временем узоры восстанавливаются. Их можно отчасти скрыть шрамами, но, согласитесь, не на всех десяти пальцах и двух ладонях.

Иногда рисунок пальцевых узоров упрощается. Это свойственно людям с синдромом Дауна. У них, помимо упрощения папиллярных линий, имеется комплекс нарушений функций центральной нервной системы и повышается частота возникновения других аномалий.

Бывает и такое, что папиллярные линии вовсе отсутствуют.

Так, в Швейцарии описаны случаи генетической аномалии, при которой все пальцы, ладони и ступни абсолютно гладкие. Ее носители принадлежат к одной семье и имеют также другие нарушения в строении и функционировании кожи: отсутствует ряд рецепторов, потовых желез и т. п. Обладателей подобных характеристик немного. Это объясняется отчасти тем, что кожные покровы и ткани нервной системы развиваются из наружного зародышевого листка — эктодермы, так что грубая мутация, вероятнее всего, окажется летальной.

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