На берегу Финского залива появились восьмиметровые торосы
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Пользователи Сети делятся фотографиями.
Здесь образовались гигантские ледяные торосы, по высоте сравнимые с двухэтажным домом. Однако в отдельных местах Золотого пляжа можно увидеть глыбы и повыше.
Жителей и туристов это природное явление только обрадовало: они с удовольствием фотографируются возле огромных ледяных нагромождений.