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15:08 (мск), источник: Mail.ru Новости

На берегу Финского залива появились восьмиметровые торосы

Пользователи Сети делятся фотографиями.

Из-за прошедшей в минувшие выходные бури берег Финского залива в Зеленогорске превратился в подобие снежных Альп.

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Здесь образовались гигантские ледяные торосы, по высоте сравнимые с двухэтажным домом. Однако в отдельных местах Золотого пляжа можно увидеть глыбы и повыше.

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Жителей и туристов это природное явление только обрадовало: они с удовольствием фотографируются возле огромных ледяных нагромождений.

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