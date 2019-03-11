Патриарх в первый день Великого поста призвал верующих избегать праздности

Источник: РИА Новости

«Если человек исправляет свой жизненный путь, то он в первую очередь контролирует самого себя, и тогда уже никакой праздности быть не может… Не случайно святые отцы особенно подчеркивают опасность праздности как губительного для человека порока. В Церкви, особенно в дни святого и Великого поста, мы имеем возможность, проанализировав свое состояние, сделать все, что мы можем сделать, дабы остановить развитие опасных пороков, среди которых на первом месте — праздность», — сказал патриарх в проповеди после богослужения в Зачатьевском монастыре.

Предстоятель Русской православной церкви призвал не смешивать праздность с обычным отдыхом от дел в выходной день, напомнив, что воскресный день «дается нам по заповеди Божией», во время которого человек получает необходимый его организму отдых и восстанавливает силы для новой трудовой недели.

«Праздность есть нечто иное. Мы говорим “праздное поле” — поле, которое не засеяно. В богослужебных текстах известно такое сочетание — “праздная утроба”, то есть утроба не рождающая. Праздность есть некая пустота, то, что не производит никакого плода, то, что, в общем-то, даже не имеет никакого смысла. Всякий разумный смысл теряется там, где праздность», — пояснил патриарх.

По его словам, человек, пребывающий в праздности, подвергается очень большим опасностям, «его воля не сконцентрирована, разум не работает, он становится легкой добычей различных внешних влияний».

Предстоятель РПЦ обратил внимание на то, что большинство своих проступков человек совершает именно в состоянии праздности, когда он ничего не делает, «когда он пуст».

При этом «пустота, будучи сама по себе опасной для человека, не является состоянием долговечным», но «всегда чем-то заполняется», добавил патриарх.

«Если мы своими усилиями или по чьему-то злому внушению создаем пустоту внутри себя, то совершаем опаснейшее, греховное действие. Потому что эта пустота будет занята, и так для нас незаметно, и такими силами, которые с легкостью могут взять над нами власть. Известно, что очень многие пороки проистекают от праздности», — сказал патриарх.

У верующего человека, продолжил он, «по определению» не может быть праздности и пустоты, потому что «за каждое праздное слово», как сказано в Евангелии, человек даст после смерти ответ перед Богом.