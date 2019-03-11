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16:46 (мск), источник: Газета.Ру

«Упоротые адепты рэпа»: Лоза обрушился на современных музыкантов

Музыкант Юрий Лоза, регулярно выступающий в роли культурного эксперта, раскритиковал отечественную рэп-музыку у себя в фейсбуке.

Источник: РИА "Новости"

По словам Лозы, к нему в личные сообщения регулярно приходят «упоротые адепты рэпа», которые безуспешно доказывают ему, что рэп — это музыка. Лоза же уверен, что музыку можно напеть или сыграть на музыкальном инструменте.

«Тема, состоящая из бесконечного повторения одной и той же ноты мелодией не является. Скажем, если саксофонист сделает программу из рэперских вещей, а потом попробует сыграть ее на публике, он будет как минимум освистан, а как максимум избит», — уверен музыкант.

Лоза также считает, что рэп вскоре потеряет популярность. «В нашем народе однажды должно проснуться чувство нравственного самосохранения. Мы же воспитаны на традиционной музыкальной культуре, ну белые мы, как бы не пытались нас в этом переубедить», — заключил он.

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