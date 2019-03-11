«Упоротые адепты рэпа»: Лоза обрушился на современных музыкантов

Источник: РИА "Новости"

По словам Лозы, к нему в личные сообщения регулярно приходят «упоротые адепты рэпа», которые безуспешно доказывают ему, что рэп — это музыка. Лоза же уверен, что музыку можно напеть или сыграть на музыкальном инструменте.

«Тема, состоящая из бесконечного повторения одной и той же ноты мелодией не является. Скажем, если саксофонист сделает программу из рэперских вещей, а потом попробует сыграть ее на публике, он будет как минимум освистан, а как максимум избит», — уверен музыкант.