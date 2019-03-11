Стилиста Сергея Зверева вызвали в полицию из-за пикета на Красной площади
В отношении него собираются составить административный протокол.
В отношении него собираются составить административный протокол.
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — На стилиста Сергея Зверева составят административный протокол за нарушение правил проведения митингов.
Фотографию врученной ему повестки о необходимости явиться в столичное управление внутренних дел «Китай-город» 24 апреля стилист разместил в своем инстаграме в понедельник.
В документе указывается, что Зверев должен прийти в полицию 24 апреля для составления на него административного протокола по части 5 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) «Нарушение установленного порядка проведения митинга».
3 марта Зверев провел на Красной площади одиночный пикет против строительства завода на Байкале.
Санкция ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ предусматривает штраф до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.