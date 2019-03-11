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17:11 (мск), источник: Интерфакс

Стилиста Сергея Зверева вызвали в полицию из-за пикета на Красной площади

В отношении него собираются составить административный протокол.

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — На стилиста Сергея Зверева составят административный протокол за нарушение правил проведения митингов.

Фотографию врученной ему повестки о необходимости явиться в столичное управление внутренних дел «Китай-город» 24 апреля стилист разместил в своем инстаграме в понедельник.

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В документе указывается, что Зверев должен прийти в полицию 24 апреля для составления на него административного протокола по части 5 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) «Нарушение установленного порядка проведения митинга».

3 марта Зверев провел на Красной площади одиночный пикет против строительства завода на Байкале.

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Санкция ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ предусматривает штраф до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

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