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17:26 (мск), источник: Esquire

Наталья Поклонская собирается запустить линейку товаров под брендом «Няш-мяш»

В нее войдут только «качественные крымские товары».

Источник: РИА "Новости"

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что собирается выпускать линейку крымских товаров под брендом «Няш-мяш». Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на мужа Поклонской Ивана Соловьева.

Я очень оптимистично настроена к этой идее. Этот бренд заслуженно мною выстрадан. Вначале я очень переживала по поводу «Няш-мяш». Но потом поняла, что надо уметь шутить. «Няш-мяш» ― это стопроцентно крымский бренд. Это символ Крыма ― «Няш-мяш. Крым наш». А часть вторая ― это «Няш-мяш. Киев наш».
Наталья Поклонская

Ее муж отметил, что под брендом «Няш-мяш» могут выпускаться только качественные крымские товары, которыми славится полуостров.

Ранее комбинат «Крымская роза» уже выпустил лимитированную серию косметики, посвященную годовщине воссоединения Крыма с Россией. На этикетках продукции изображена Наталья Поклонская и надпись «Няш-мяш, Крым наш». Также во время презентации книги «Крымская весна. До и после» гостям показали бутылку шампанского с этикеткой в стиле аниме, на которой изображена Наталья Поклонская и надпись «Крым наш».

Источник: РИА "Новости"

Напомним, сочетание «Няш-мяш. Крым наш» появилось в 2014 году после выхода на YouTube клипа блогера Enjoykin. В видео смонтированы фрагменты первой пресс-конференции Натальи Поклонской в качестве прокурора Крыма с кадрами из аниме.

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