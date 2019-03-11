Наталья Поклонская собирается запустить линейку товаров под брендом «Няш-мяш»
В нее войдут только «качественные крымские товары».
В нее войдут только «качественные крымские товары».
Депутат Госдумы и
Я очень оптимистично настроена к этой идее. Этот бренд заслуженно мною выстрадан. Вначале я очень переживала по поводу «Няш-мяш». Но потом поняла, что надо уметь шутить. «Няш-мяш» ― это стопроцентно крымский бренд. Это символ Крыма ― «Няш-мяш. Крым наш». А часть вторая ― это «Няш-мяш. Киев наш».
Ее муж отметил, что под брендом «Няш-мяш» могут выпускаться только качественные крымские товары, которыми славится полуостров.
Ранее комбинат «Крымская роза» уже выпустил лимитированную серию косметики, посвященную годовщине воссоединения Крыма с Россией. На этикетках продукции изображена Наталья Поклонская и надпись «Няш-мяш, Крым наш». Также во время презентации книги «Крымская весна. До и после» гостям показали бутылку шампанского с этикеткой в стиле аниме, на которой изображена Наталья Поклонская и надпись «Крым наш».
Напомним, сочетание «Няш-мяш. Крым наш» появилось в 2014 году после выхода на YouTube клипа блогера Enjoykin. В видео смонтированы фрагменты первой