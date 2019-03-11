Наталья Поклонская собирается запустить линейку товаров под брендом «Няш-мяш»

Я очень оптимистично настроена к этой идее. Этот бренд заслуженно мною выстрадан. Вначале я очень переживала по поводу «Няш-мяш». Но потом поняла, что надо уметь шутить. «Няш-мяш» ― это стопроцентно крымский бренд. Это символ Крыма ― «Няш-мяш. Крым наш». А часть вторая ― это «Няш-мяш. Киев наш».

Наталья Поклонская