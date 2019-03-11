В Нижнем Новгороде толпу забросали блинами

На кадрах видно, как из окна верхнего этажа одного из зданий музея «Щелоковский хутор» раскидывают блины стоящим внизу участникам мероприятия. Многих пользователей соцсетей возмутило «бросание еды ради забавы», а некоторые назвали происходящее «унизительным действом».

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-158663270&id=456240007&hash=14e3783d7f12cc75&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако сотрудница архитектурно-этнографического музея «Щелоковский хутор» Ольга Ляпаева заявила РИА Новости, что бросание блинов является народной традицией. По ее словам, он проводится в музее на протяжении десяти лет и никогда прежде не вызывал недовольства:

Разбрасывание блинов — это старинный обряд, который был зафиксирован этнографами в южных районах Нижегородской области. Он существовал в нескольких вариантах, в том числе кидание блинов с саней, на которых сидели ряженые, и во время прохождения по улице под веселую гармонь.

По ее словам, обряд знаменовал помощь природе, чтобы быстрее наступила весна. Ляпаева отметила, что этот обряд существовал и даже в тяжелое голодное послевоенное время.

«Все равно наскребали муку, пекли блины и дарили друг другу радость. Блины, словно посланные с неба, — это не простое угощение, а ритуальное», — сказала она.