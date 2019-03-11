Как выглядит природа с мусором и без (фото)

Его суть в том, что люди по всему миру фотографируются на фоне замусоренной природы, а затем убирают все и делают снимок уже на чистой территории. Фото «до» и «после», как правило, получаются очень наглядными. Иногда пользователи еще и показывают, сколько мешков с мусором им в итоге удалось собрать.