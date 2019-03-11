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18:12 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит природа с мусором и без (фото)

Актуальный и полезный флешмоб.

В марте в соцсетях появился новый челлендж, который быстро стал вирусным. Называется он Trashtag Challenge («мусорный челлендж») или просто #trashtag.

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Его суть в том, что люди по всему миру фотографируются на фоне замусоренной природы, а затем убирают все и делают снимок уже на чистой территории. Фото «до» и «после», как правило, получаются очень наглядными. Иногда пользователи еще и показывают, сколько мешков с мусором им в итоге удалось собрать.

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Мусорный флешмоб получился очень ярким, и в нем приняли участие тысячи людей по всему земному шару. Не остались в стороне и россияне, для которых проблема мусора становится очень актуальной с приходом теплого сезона. Помимо основного хэштега #trashtag, в русскоязычном Интернете появился свой: #давайтеуберем.

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