Как выглядит природа с мусором и без (фото)
Актуальный и полезный флешмоб.
Актуальный и полезный флешмоб.
В марте в соцсетях появился новый челлендж, который быстро стал вирусным. Называется он Trashtag Challenge («мусорный челлендж») или просто #trashtag.
Его суть в том, что люди по всему миру фотографируются на фоне замусоренной природы, а затем убирают все и делают снимок уже на чистой территории. Фото «до» и «после», как правило, получаются очень наглядными. Иногда пользователи еще и показывают, сколько мешков с мусором им в итоге удалось собрать.
Мусорный флешмоб получился очень ярким, и в нем приняли участие тысячи людей по всему земному шару. Не остались в стороне и россияне, для которых проблема мусора становится очень актуальной с приходом теплого сезона. Помимо основного хэштега #trashtag, в русскоязычном Интернете появился свой: #давайтеуберем.