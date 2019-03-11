Венедиктов: эксперты не обнаружили подозрительного в смерти Малашенко

Источник: AFP 2019

Журналист добавил, что тело могут доставить в Москву уже на этой неделе.

Господин Венедиктов объяснил, что судья сначала должен дать разрешение на вывоз тела из Испании, а уже после посольство РФ в Мадриде даст документы фирме, которая занимается подобными перевозками. Он отметил, что речь идет о транспортировке тела, а не праха погибшего.

«Я думаю, что судья не будет затягивать, и речь может идти о том, что тело будет отправлено в Москву на этой неделе», — сказал господин Венедиктов. Он добавил, что доставки тела в Москве ожидают родственники господина Малашенко — его старшая дочь Елизавета и вдова Божена Рынска.

Ранее Высший суд испанской Андалусии заявил, что предварительные результаты вскрытия тела господина Малашенко показали, что смерть не могла наступить в результате криминальных действий.