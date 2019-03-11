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18:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Венедиктов: эксперты не обнаружили подозрительного в смерти Малашенко

Токсикологическая экспертиза одного из основателей телеканала НТВ Игоря Малашенко не выявила ничего подозрительного в его в смерти, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов «Интерфаксу».

Источник: AFP 2019

Журналист добавил, что тело могут доставить в Москву уже на этой неделе.

Господин Венедиктов объяснил, что судья сначала должен дать разрешение на вывоз тела из Испании, а уже после посольство РФ в Мадриде даст документы фирме, которая занимается подобными перевозками. Он отметил, что речь идет о транспортировке тела, а не праха погибшего.

«Я думаю, что судья не будет затягивать, и речь может идти о том, что тело будет отправлено в Москву на этой неделе», — сказал господин Венедиктов. Он добавил, что доставки тела в Москве ожидают родственники господина Малашенко — его старшая дочь Елизавета и вдова Божена Рынска.

Ранее Высший суд испанской Андалусии заявил, что предварительные результаты вскрытия тела господина Малашенко показали, что смерть не могла наступить в результате криминальных действий.

О смерти господина Малашенко в Испании сообщил «Ъ» 25 февраля. Госпожа Рынска не исключила, что смерть могла быть насильственной.

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