Венедиктов: эксперты не обнаружили подозрительного в смерти Малашенко

Журналист добавил, что тело могут доставить в Москву уже на этой неделе.
Господин Венедиктов объяснил, что судья сначала должен дать разрешение на вывоз тела из Испании, а уже после посольство РФ в Мадриде даст документы фирме, которая занимается подобными перевозками. Он отметил, что речь идет о транспортировке тела, а не праха погибшего.
«Я думаю, что судья не будет затягивать, и речь может идти о том, что тело будет отправлено в Москву на этой неделе», — сказал господин Венедиктов. Он добавил, что доставки тела в Москве ожидают родственники господина Малашенко — его старшая дочь Елизавета и вдова Божена Рынска.
Ранее Высший суд испанской Андалусии заявил, что предварительные результаты вскрытия тела господина Малашенко показали, что смерть не могла наступить в результате криминальных действий.
О смерти господина Малашенко в Испании сообщил «Ъ» 25 февраля. Госпожа Рынска не исключила, что смерть могла быть насильственной.