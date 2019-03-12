Старость и радость. Какое место заняла Россия в Глобальном пенсионном индексе и почему

На основе данных Всемирного банка и официальной статистики 43 государств составители рейтинга оценивают самые разные параметры жизни пенсионеров: от возможности трудоустроиться до доступности медицинских услуг. Inc. исследовал глобальный индекс-2018 и место России в нем (общая картина оказалась неприглядной, но обнадеживающей: с 40-го места страна за год поднялась на 38-е с общим рейтингом 46%).

Как составляется Global Retirement Index

Рейтинг учитывает 18 показателей, которые оцениваются от 0 до 100% и разбиты на 4 группы:

Инфографика Что делает россиян счастливыми? 70% наших сограждан в той или иной степени ощущают себя счастливыми, несчастными склонны считать себя 25%

материальное благополучие (уровень экономического неравенства, медианная зарплата, уровень безработицы);.

здравоохранение (продолжительность жизни, государственные расходы по здравоохранению на душу населения, расходы по страхованию здравоохранения);.

качество жизни (удовлетворенность жизнью, уровень загрязнения атмосферы, качество воды и санитарная обстановка, биологическое разнообразие и среда обитания, окружающая среда);.

финансовое состояние (доля пенсионеров по отношению к работающему населению, невозвращаемые банковские кредиты, инфляция, процентная ставка, налоговое бремя, государственное управление, уровень госдолга);.

Индекс включает 43 страны: всех участников ОЭСР, государства с передовой экономикой с точки зрения МВФ и членов группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Занятость выше, счастья меньше

Россия традиционно занимает места в самом хвосте индекса Natixis, где компанию ей составляют преимущественно другие страны БРИКС, Турция и Греция. Не стал исключением и прошлый год, причем по некоторым показателям наша страна даже ухудшила свои позиции.

Например, по качеству жизни пенсионеров мы скатились с 36-й на 38-ю позицию, — сказалось ухудшение экологии (3 место с конца), биоразнообразия (6 место снизу) и уровня счастья (9 с конца).

Плохи дела и в сфере здравоохранения: по этой группе показателей Россия оказалась на предпоследнем 42-м месте, опередив лишь Индию. Скажем, по расходам на страховую медицину мы четвертые снизу. А наихудший показатель здесь — ожидаемая продолжительность жизни (мы по-прежнему предпоследние в списке, хотя и чуточку улучшили ситуацию по сравнению с прошлым годом).

Но хуже всего, по мнению составителей индекса, в нашей стране обстоят дела с финансовым состоянием пенсионеров: по этой группе показателей мы занимаем последнее 43-е место (причем уже третий год подряд).

В частности, Россия — мировой аутсайдер в сфере государственного управления и шестая снизу по уровню проблемных банковских кредитов.

Тем не менее, в последние три года страна демонстрирует поступательный прогресс по финансовым показателям. В частности, по мнению составителей индекса, в России значительно улучшилась ситуация с процентной ставкой и налоговым давлением (12 место в общем зачете). Кроме того, страна вырвалась на 2-е место в мире по низкому уровню государственного долга.

Наибольшего прогресса Россия добилась в сфере материального благополучия пенсионеров. По этой группе показателей страна занимает 30-е место в мире, улучшив ситуацию с занятостью и равенством доходов. При этом продолжает снижаться уровень доходов на душу населения — сейчас мы на 5-м месте снизу.

А лучше всего в России обстоят дела с коэффициентом демографической нагрузки — по этому показателю наша страна на 11 месте в мире (однако доля пенсионеров по отношению к работающему населению продолжает расти).

Читайте также Кредит молодит

Еще один показатель, по которому Россия не уступает самым развитым странам — уровень валового национального дохода (ВНД) на душу населения. У нашей страны он даже выше среднемирового значения.

Пенсионный рай и мировые лидеры

В 2018 году в Глобальном пенсионном индексе сменился лидер: вместо Норвегии на первой строчке оказалась Швейцария. Залогом ее успеха стали высокий уровень качества жизни (в первую очередь — чистоты воздуха и экологического благополучия), финансового состояния и медицинского обслуживания пенсионеров.

Швейцария — единственная из всех стран, попавшая в десятку лучших по всем четырем группам показателей индекса (кстати, российская пенсионная система является практически калькой со швейцарской).

Улучшила свою позицию в рейтинге и Исландия: она поднялась с 3-й строчки на 2-ю благодаря самому высокому баллу по материальному благополучию пенсионеров. За ней следует бывший лидер индекса Норвегия (она упала из-за резкого сокращения своих финансовых показателей). В топ-5 также входят Швеция и Новая Зеландия (их позиции с прошлого года не изменились).

Читайте также Неполный пенсион: доходность НПФ опустится ниже инфляции

Прорывом года составители индекса признали Ирландию, которая впервые в истории ворвалась в первую десятку. В 2018 году она поднялась с 14-го места сразу на 7-е. В этой стране, в частности, резко улучшилась ситуация с занятостью, что позволило оптимизировать налоговую нагрузку и снизить неравенство доходов. Но по уровню медицинского обслуживания Ирландия по-прежнему заметно отстает от лидеров рейтинга (здесь у нее 19-е место).

Еще один новичок в первой десятке — Канада, поднявшаяся с 11-го на 9-е место. У этой страны — 2-й показатель по чистоте воздуха и 7-й — по уровню счастья в мире. Рейтинг Канады портит 9-е место снизу по показателю биоразнообразия (хотя он и улучшается год за годом).

В топ-10 индекса также вошли Австралия (6-е место), Дания (8-е) и Нидерланды (10-е). А неудачником года стала Германия, которая с 7-го места в 2017-м скатилась на шесть строчек и вылетела из первой десятки (сказалось снижение финансовых показателей). Покинул топ-10 и Люксембург — правда, он опустился только на одну строчку и разместился на 11-м месте.

5 угроз для пенсионеров

Составители рейтинга назвали 5 ключевых угроз для пенсионного обеспечения в будущем.

Это денежно-кредитная политика (постоянно пребывающая в состоянии кризиса), растущий государственный долг, увеличение числа пожилых людей, изменение климата и снижение качества жизни пенсионеров (а именно — высокий уровень безработицы и рост расходов на здравоохранение).