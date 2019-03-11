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19:05 (мск), источник: Интерфакс

Прокатчик «Королевского корги» подал документы для показа мультфильма с 21 марта

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — Компания «Вольга» подала в Минкультуры документы для получения прокатного удостоверения на мультфильм «Королевский корги», их рассмотрят в течение 10 рабочих дней.

«Сегодня, 11 марта, компанией “Вольга” были поданы документы на выдачу прокатного удостоверения с датой начала показа фильма 21 марта. Прокатное удостоверение будет выдано в установленном порядке в течение 10 рабочих дней», — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в понедельник.

Ранее в Минкульте «Интерфаксу» пояснили, что прокатчики мультфильмов «Гурвинек» и «Королевский корги» не договорились по поводу одновременного выхода указанных фильмов 7 марта. Поскольку договоренности не были достигнуты, ведомство «проинформировало компанию “Вольга” о возможных ближайших датах начала показа ленты “Королевский корги”».

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Мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра» бойкотируют кинотеатры. Из-за этого он провалился в прокате

В минувшую среду министр культуры Владимир Мединский призвал прокатчиков картин сесть за стол переговоров.

Ассоциация владельцев кинотеатров направила в Минкультуры РФ письмо, в котором заявила о намерении не показывать отечественный мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра» в случае невыдачи прокатного удостоверения зарубежной картине «Королевский корги».

Ранее «Вольга» уже сталкивалась с переносом релизов своих проектов. В феврале прошлого года в компании сообщали «Интерфаксу», что Минкультуры за день до премьеры перенесло релиз американо-британской картины «Приключения Паддингтона 2» почти на две недели в связи с тем, что он совпадал с выходом в прокат «иного фильма».

Помимо этого, даты релизов картин и других прокатчиков претерпевали изменения — в частности, таких, как «Форсаж 8», «Мстители: Война бесконечности».

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