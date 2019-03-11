My dad is sad cause no one is coming to his new donut shop ? pic.twitter.com/y5aGB1Acrc— billy (@hibillyby) 9 марта 2019 г.
Сын сделал пончиковую отца популярной с помощью одного поста в Сети
Очень трогательная история.
Очень трогательная история.
Мужчина из Техаса открыл пончиковую Billyʼs Donuts вместе со своей женой. Однако популярностью она не пользовалась: клиенты в заведение почти не приходили. Все изменилось, когда в дело вмешался сын владельца. Молодой человек опубликовал в Twitter пост с фотографиями грустного отца и заполненных пончиками прилавков, а затем дописал адрес заведения.
Пост молодого человека моментально стал вирусным и за три дня набрал более 270-и тысяч ретвитов и почти 600 тысяч лайков. Но пользователи не просто поддержали владельцев пончиковой в Сети: на следующий день в Billyʼs Donuts не было отбоя от посетителей. Причем некоторые собирались специально прилететь в Техас ради пончиков.
В стороне от этой истории не остался даже официальный аккаунт Twitter: представители соцсети тоже приехали в пончиковую.
В конце дня сын выместил фото вместе с отцом, на котором оба улыбались. «Спасибо большое всем! Мы распродали все! Мы ценим вашу любовь и поддержку. Мой папа больше не грустит!».