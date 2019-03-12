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01:42 (мск), источник: Газета.Ру

Стали известны регионы-лидеры по смертности от ВИЧ

В 2018 году больше всего людей от ВИЧ умерло в Иркутской, Свердловской и Кемеровской областях, причем в двух последних регионах смертность от этой инфекции выросла на 10% за год. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные региональных служб статистики.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что лидером по смертности от ВИЧ стала Кемеровская область — в этом регионе от инфекции в 2018 году умерли 1750 человек.

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По подсчетам издания, коэффициент смертности от ВИЧ в этом регионе составил 65,1 случая на 100 тысяч жителей области, что больше, чем от всех самоубийств, убийств, отравлений алкоголем, утоплений и ДТП вместе взятых.

На втором месте оказалась Иркутская область с результатом в 42,4 случая смертей на 100 тысяч жителей региона. Замкнула тройку лидеров Свердловская область с результатом в более 1,6 тысяч умерших (или 38,1 случая на 100 тысяч жителей области).

В издании добавили, что в 2017 году в тройку регионов-лидеров по смертности от ВИЧ входила Самарская область, однако за год количество смертей от инфекции здесь снизилось на 18%, до 32,2 случаев на 100 тысяч жителей. Тем не менее данный результат все равно обеспечил региону место в топ-10 по смертности от ВИЧ.

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