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05:33 (мск), источник: Lenta.Ru

США уточнили год высадки своих космонавтов на Луну

НАСА планируют отправить своих астронавтов на Луну к 2028 году. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства США бюджетном запросе на 2020 финансовый год.

Источник: NASA

Согласно документу, освоение Луны начнется с небольших миссий совместно с частными компаниями уже в этом году. «Мы будем использовать новые корабли, роботов, и в конечном счете к 2028 году высадим людей для исследования всей лунной поверхности», — говорится в заявлении.

Всего НАСА планирует получить из федерального бюджета в 2020 году 21 миллиард долларов.

Ранее стало известно, что США планируют высадку человека на Луну в 2020-х годах. В 2025 году на орбите спутника должна заработать станция Lunar Orbital Platform — Gateway с четырьмя астронавтами на борту. Они будут изучать разные аспекты высадки на поверхность Луны.

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