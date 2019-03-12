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03:56 (мск), источник: RTVi

В Калифорнии врач послал робота сообщить пациенту о том, что тот умрет

В больнице Kaiser Permanente во Фримонте, штат Калифорния, врач послал робота, чтобы по видеосвязи сообщить пациенту о том, что тот умрет. Об этом 11 марта сообщил телеканал CNN.

Внучка 78-летнего Эрнеста Кинтана Анналисия Уилхарм рассказала, что сидела у постели своего дедушки в отделении интенсивной терапии больницы Kaiser Permanente, когда робот въехал в их палату в сопровождении медсестры, которая молчала. Врач по видеосвязи сообщил им о том, что Кинтан умрет. .

«Я думаю, что у них есть достоинство, чтобы поступить лучше, чем они сделали», — сказала Уилхарм CNN.

Уилхарм и ее семья знали, что ее дедушка скоро умрет, но они возмущены тем, каким образом эту новость преподнесли.

Мы относимся к этому очень серьезно и обратились к семье, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию <...> Наши врачи и медсестры регулярно лично общались с пациентом и его семьей о его состоянии с того момента, как он поступил в нашу больницу.
Мишель Гаскилл-Хеймс
старший вице-президент и региональный менеджер больницы в округе Аламида
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Она добавила, что видеообращение к пациенту стало продолжением предыдущих визитов врача: «Оно не заменило предыдущие разговоры с пациентом и членами его семьи, а также не использовалось для постановки диагноза».

Сообщается, что Кантон умер на следующий день после того, как ему сообщили о скорой смерти. Мужчина на протяжении многих лет страдал от хронической обструктивной болезни легких.

Речь идет о телемедицинской системе. Они позволяют организовать диалог с врачом-экспертом (видеоконференцию) на любом расстоянии и передать необходимую для квалифицированного заключения медицинскую информацию удаленному пользователю.

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