Более половины украинцев стали хорошо относиться к россиянам
Это не взаимно, следует из результатов исследования социологов.
Это не взаимно, следует из результатов исследования социологов.
Жители Украины стали лучше относиться к России, а среди россиян
За год с 10 до 17% выросла доля россиян, поддерживающих воссоединение в одно государство (на Украине так считают лишь 4%). К властям соседних стран подавляющее большинство респондентов относятся резко отрицательно (позитивные оценки им дают лишь 7% россиян и 13% украинцев). Но доля россиян, хорошо относящихся к простым жителям Украины, за три года выросла с 59 до 82%, а аналогичный показатель на Украине — с 67 до 77%.
Вряд ли можно говорить о потеплении в отношении россиян, скорее стало меньше антиукраинской пропаганды, поясняет директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Ее интенсивность немного снизилась с марта 2018 г. К тому же россиян стала больше волновать внутренняя политика, чем внешняя». Украинцы резко разделяют отношение к режиму и к россиянам, говорит он: «Украинское общество сложнее устроено, потому и отношение сложнее. Украинцы не принимают агрессию в отношении своей страны и [политику] Владимира Путина». Для улучшения отношения россиян должна прекратиться антиукраинская пропаганда, считает Гудков.
У стран сохраняется память об общем прошлом, а такое отношение к Украине было
все-такисоздано искусственно.
Россияне отношение к Украине не изменили, согласен гендиректор КМИСа Владимир Паниотто: «По Украине же улучшение статистически значимое. Оно началось после окончания активных боевых действий и прежде всего связано с улучшением отношения к россиянам, а не к руководству страны». Хотя чуть улучшилось и отношение к властям, отмечает социолог: «Это может быть связано с выборами президента Украины [31 марта] — активнее ведут себя пророссийские силы, открылся пророссийский телеканал. Улучшение произошло за счет восточного региона».
Из пророссийских кандидатов наибольший рейтинг у бывшего
У украинцев есть разочарование в майдане, если бы были успехи, то цифры были бы другие и не в пользу России, уверен украинский политолог Вадим Карасев: «Есть и инерция общественного сознания, люди не хотят признаться, что с симпатией относятся к “стране-агрессору”, как ее называют на официальном уровне». Подобные настроения уже используются в выборной кампании, отмечает эксперт: «Зеленский — это альтернатива от юга и востока, это пророссийский электорат, который не хочет отчетливо артикулировать свои настроения. Поэтому голоса Зеленского — это голоса скрытого пророссийского большинства, которое пока не может в этой паранойе открыто говорить о своих взглядах».
Кроме того, на Украине нет такой мощной государственной пропагандистской машины, а в России машина антиукраинской пропаганды есть и она за последние пять лет активности не снизила, добавляет эксперт: «Очевидно, что для России конфронтация с Западом, которая возникла по поводу Украины, остается существенной частью внешней политики, а у нас внешняя политика всегда отражалась вовнутрь. Остается образ врага».
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