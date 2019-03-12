Названы страны с самым чистым воздухом
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Самым чистым воздухом в Евросоюзе может похвастаться Финляндия, в мировом рейтинге ее обогнала только Исландия.
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Самым чистым воздухом в Евросоюзе может похвастаться Финляндия, в мировом рейтинге ее обогнала только Исландия.
Помимо них в пятерку вошли Эстония, Швеция и Австралия, свидетельствует рейтинг, составленный Greenpeace и
Авторы рейтинга сравнили чистоту воздуха в 73 государствах. Они оценивали, сколько микрочастиц пыли в среднем содержится в воздухе городов той или иной страны. Это один из самых опасных для человека видов загрязнения воздуха:
Самый грязный воздух, как выяснилось, — в Бангладеш, Пакистане и Индии.