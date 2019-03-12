Названы страны с самым чистым воздухом

Авторы рейтинга сравнили чистоту воздуха в 73 государствах. Они оценивали, сколько микрочастиц пыли в среднем содержится в воздухе городов той или иной страны. Это один из самых опасных для человека видов загрязнения воздуха: из-за очень мелкого размера частицы проникают глубоко в дыхательные пути, оседают в легких, и это вызывает проблемы со здоровьем — от аллергий до онкологических заболеваний, пояснили аналитики.