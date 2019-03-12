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10:27 (мск), источник: РИА Новости

Названы страны с самым чистым воздухом

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Самым чистым воздухом в Евросоюзе может похвастаться Финляндия, в мировом рейтинге ее обогнала только Исландия.

Источник: CC0/jackmac34
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Помимо них в пятерку вошли Эстония, Швеция и Австралия, свидетельствует рейтинг, составленный Greenpeace и компанией-разработчиком компьютерных программ AirVisual.

Авторы рейтинга сравнили чистоту воздуха в 73 государствах. Они оценивали, сколько микрочастиц пыли в среднем содержится в воздухе городов той или иной страны. Это один из самых опасных для человека видов загрязнения воздуха: из-за очень мелкого размера частицы проникают глубоко в дыхательные пути, оседают в легких, и это вызывает проблемы со здоровьем — от аллергий до онкологических заболеваний, пояснили аналитики.

Самый грязный воздух, как выяснилось, — в Бангладеш, Пакистане и Индии.

В России качество воздуха оценили как хорошее: страна оказалась во второй десятке государств с самым чистым воздухом.

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