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14:41 (мск), источник: BFM.ru

Доплаты малообеспеченным пенсионерам: в чем суть законопроекта?

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что Госдума должна принять документ в весеннюю сессию. В таком случае выплаты начнутся не позднее 1 июля этого года.

Госдума 12 марта рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. В документе предлагается обеспечить неработающих пенсионеров социальной доплатой к пенсии. Таким образом будет осуществляться выплата индексаций сверх установленного прожиточного минимума.

О сути предлагаемых изменений Business FM рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев:

«Проблема в том, что каждый регион определяет по своей методике прожиточный минимум. Есть прожиточный минимум пенсионера, есть прожиточный минимум ребенка, есть прожиточный минимум работающего. Значительная часть регионов имеет дефицитные бюджеты, и если у вас прожиточный минимум выше федерального, то доплачиваете вы, если у вас прожиточный минимум ниже федерального, то доплачивает федеральный бюджет. И чтобы сделать так, чтобы регион не доплачивал, многие пересчитали прожиточный минимум и сделали его ниже. В результате социальную пенсию повысили, но, как правило, потеряли региональную доплату. И сейчас предлагается закон, который независимо от прожиточного минимума просто будет индексировать примерно на 10%. Если у вас 8 тысяч, значит, 800 рублей. Во-вторых, мы получили заверения Минтруда о том, что все-таки Минтруд разработает и утвердит в Минюсте методику, чтобы не было упрощенного подхода к расчету прожиточного минимума».

Сейчас закон предполагает только выплаты до уровня прожиточного минимума, установленного в субъекте Федерации.

Зачем необходим новый документ, объясняет профессор Высшей школы экономики Евгений Гонтмахер:

Евгений Гонтмахер экономист «Ни один пенсионер не может получать пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера региона, в котором он проживает. И тем, у кого пенсия ниже этого прожиточного минимума, эту разницу до прожиточного минимума доплачивает регион. И таких пенсионеров у нас, судя по статистике, несколько миллионов человек из практически 40 миллионов российских пенсионеров, то есть это довольно большой контингент. И тут возникло противоречие с другим законом, который регулирует индексацию пенсий. Например, человек получает пенсию 6 тысяч рублей (это бывает редко, но допустим), а прожиточный минимум в регионе, где человек живет, допустим, 8 тысяч, ему доплачивают эти две тысячи каждый месяц. Но если пенсия индексируется, то есть эти 6 тысяч, допустим, увеличились на 200 рублей, тогда местные власти автоматически уменьшают размер доплаты. И в результате сумма, которую пенсионер получает на руки, та же самая, хотя объявляется о том, что пенсия индексируется. То есть получается, что наименее обеспеченные пенсионеры от индексации вообще ничего не получают».

В конце февраля премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума должен быть принят Госдумой в весеннюю сессию. Выплаты должны начаться не позднее 1 июля этого года.

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