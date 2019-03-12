Сидней наводнили крысы

Жаркое влажное лето в Австралии привело к стремительному увеличению популяции крыс, которые наводнили Сидней и другие города страны.

Из-за дождей грызуны покидают канализации и проникают в рестораны, кафе, магазины и квартиры. Некоторые из мест общественного питания в оживленных центрах городов вынуждены были закрыться. По оценкам экспертов, на каждого жителя Сиднея с населением около 4,5 млн человек приходится по 200 крыс.

«Погодные условия в последнее время — сильный дождь и влажность — обеспечили идеальные условия для размножения грызунов и насекомых в целом», — рассказал Томми Докос, владелец сервиса по борьбе с паразитами Reliance Pest Management. Количество заказов в его компании выросло на 50%.

За год одна крыса может дать жизнь 10−20 детенышам. В природе эти грызуны живут до 3 лет.

Власти Сиднея призывает домовладельцев активно избавляться от мусора, чтобы помочь контролировать растущую популяцию крыс. Работники специальных служб активно расставляют ловушки для грызунов по всему городу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/C_iRhDaOcvo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.