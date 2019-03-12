Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это уже край»: новый конфликт Словакии с Россией
Где сильнее всего вырастут цены на бензин
47-летняя Анастасия Заворотнюк рассказала, как решилась на третьего ребенка
20-летняя дочь Бодрова-мл. получила первую роль в большом кино
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
Для чего человеку нужны линии на ладонях?Меняются ли они на протяжении жизни и бывают ли люди без папиллярных узоров
Иванка Трамп в реальности оказалась не Иванкой
В Крыму сказали, чем более всего недовольны жители
Мать девочки-маугли объяснила, почему закрыла дочь в квартире
Лановой не придет на прощание с Этушем
Фанаты «Енисея» попросили губернатора уволить Аленичева
ИААФ сошла с ума? Чего хочет от России международная федерация
Стало известно о состоянии певицы Юлии Началовой
Реакция Кремля на прошедший митинг
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Следы на дне Большой голубой дыры: разгадка
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В Екатеринбурге разгорелся спор из-за слова «снег»
Фоторепортажи
8Умер Кит Флинт
16Что увидел мир во время суперлуния
11:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Зарплаты трети российских учителей оказались ничтожно низкими

Несмотря на майские указы президента от 2012 года, треть работников сферы образования (более 30 процентов) в 51 из 85 регионов России до сих пор зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц, что значительно ниже среднего по региону. Об этом говорится в исследовании РИА Рейтинга, проведенном по заказу РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Аналитики учитывали зарплаты 5,5 миллиона сотрудников дошкольного, школьного, профессионального, высшего и других видов образования, а также всех форм собственности образовательных учреждений. Исследовались данные о средних трудовых доходах за 11 месяцев 2018 года.

Читайте также
Власти объяснили слова чиновника о ленивых учителях

По подсчетам экспертов, в Алтайском крае и Дагестане менее 15 тысяч получает более половины педагогов. Почти аналогичные цифры были получены в некоторых центральных и южных регионах, в Приволжье и на Северном Кавказе. Так, в Северной Осетии меньше 15 тысяч зарабатывают 54 процента преподавателей, в Чечне — 47,7 процента, в Смоленской области — 49,6, Кировской — 46, Ростовской — 45,7.

«Можно сказать, что это является значимой социальной проблемой, в том числе, потому что такой низкий заработок часто наблюдается не только у вспомогательного персонала, обеспечивающего учебный процесс, но и зачастую у педагогического персонала», — констатируют специалисты РИА Рейтинга.

В целом по стране более 50 тысяч рублей в месяц получают всего 12,3 процента сотрудников образовательных учреждений.

В 2018 году в России средняя чистая зарплата сотрудников сферы образования равна 30 тысячам рублей, при этом по всем работникам по стране эта цифра составила 37,8 тысячи рублей.
Инфографика
Сколько денег выделят на нацпроекты?Самым дорогим нацпроектом оказался план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (6,348 трлн руб).

Самые высокие зарплаты у учителей в Москве и на Дальнем Востоке. В столице 59,5 процента педагогов получают больше 50 тысяч — это единственный регион, где этот показатель больше половины. Далее идет Чукотка с 49,9 процентами и Ямало-Ненецкий автономный округ с 45,1 процента. У Магаданской области 38,7 процента, Камчатского края — 37,1, Сахалинской области — 36,6. В Петербурге более 50 тысяч зарабатывает каждый третий работник образования.

В Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечне и Тамбовской области 50 тысяч и более зарабатывают менее одного процента преподавателей и воспитателей. В Калмыкии, Адыгее, Мордовии, Северной Осетии, Чувашии и еще пяти регионах этот показатель не более двух процентов.

«Можно предположить, что за пределами регионов-лидеров на приемлемую заплату могут претендовать лишь директора, самые высокооплачиваемые учителя школ и некоторая часть преподавателей в высших учебных заведениях», — делают вывод аналитики.

31 января президент Владимир Путин поручил министру просвещения Ольге Васильевой следить за зарплатами учителей в каждом субъекте и поддерживать их уровень дохода.

 Названы возможные места для побега Порошенко
Шокирующее видео из московской квартиры девочки-маугли
Конгресс рассмотрит сразу четыре антикремлевских законопроекта
Четвертая страна приостановила полеты Boeing 737 Max 8
СМИ: Кремль отказался рассматривать возможность передачи Курил
Пилот показала таймлапс приземления в опасном аэропорте Европы
Сидней наводнили крысы
Дайвер в США снял гигантское скопление медуз (видео)
Спорт
«Реал» снова будет тренировать Зидан Сантьяго Солари не справился
Hi-Tech
Простой математический трюк взорвал соцсети А вы задумывались об этом?
Авто
Опубликована «чёрная двадцатка» самых угоняемых авто По данным российской ГИБДД, за 2018 год количество угонов легкового транспорта сократилось на 20%
Кино
Назван самый богатый российский актер Специалисты подсчитали заработки отечественных звезд и составили топ-5 самых состоятельных
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
47-летняя Анастасия Заворотнюк рассказала, как решилась на третьего ребенка Актриса призналась, что вновь стать мамой ее уговорил сын (фото)
Леди
Ольга Бузова доводит себя до истощения Ольга весит около 50 килограммов при росте 179 см.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь