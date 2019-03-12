В США сняли гигантское скопление медуз (видео)
Подобные масштабы морские исследователи видят впервые.
Подобные масштабы морские исследователи видят впервые.
Фотограф и дайвер Коннор Галлахер стал свидетелем необычного скопления медуз в заливе Монтерей в Калифорнии.
Галлахер с другом отправился на катере для очередного погружения и увидел гигантскую стаю Chrysaora fuscescens. Не останавливая лодку, Коннор опустил камеру GoPro в воду и снял впечатляющий ролик.
По словам дайвера, скопление Chrysaora fuscescens в заливе наблюдается раз в год, но такие масштабы он видит впервые.
В процессе съемки Галлахер получил несколько ожогов, но говорит, что оно того стоило.
Тихоокеанская морская крапива (Chrysaora fuscescens) обитает в восточной части Тихого океана от Канады до Мексики. Она имеет характерный
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