В США сняли гигантское скопление медуз (видео)

Фотограф и дайвер Коннор Галлахер стал свидетелем необычного скопления медуз в заливе Монтерей в Калифорнии.

Галлахер с другом отправился на катере для очередного погружения и увидел гигантскую стаю Chrysaora fuscescens. Не останавливая лодку, Коннор опустил камеру GoPro в воду и снял впечатляющий ролик.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FtD8K9EKpXk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам дайвера, скопление Chrysaora fuscescens в заливе наблюдается раз в год, но такие масштабы он видит впервые.

В процессе съемки Галлахер получил несколько ожогов, но говорит, что оно того стоило.

Тихоокеанская морская крапива (Chrysaora fuscescens) обитает в восточной части Тихого океана от Канады до Мексики. Она имеет характерный золотисто-коричневый колокол, который в диаметре может достигать метра. Для человека укус Chrysaora fuscescens неприятен, но не смертелен.