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11:17 (мск), источник: Mail.ru Новости

В США сняли гигантское скопление медуз (видео)

Подобные масштабы морские исследователи видят впервые.

Фотограф и дайвер Коннор Галлахер стал свидетелем необычного скопления медуз в заливе Монтерей в Калифорнии.

Галлахер с другом отправился на катере для очередного погружения и увидел гигантскую стаю Chrysaora fuscescens. Не останавливая лодку, Коннор опустил камеру GoPro в воду и снял впечатляющий ролик.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам дайвера, скопление Chrysaora fuscescens в заливе наблюдается раз в год, но такие масштабы он видит впервые.

В процессе съемки Галлахер получил несколько ожогов, но говорит, что оно того стоило.

Тихоокеанская морская крапива (Chrysaora fuscescens) обитает в восточной части Тихого океана от Канады до Мексики. Она имеет характерный золотисто-коричневый колокол, который в диаметре может достигать метра. Для человека укус Chrysaora fuscescens неприятен, но не смертелен.

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