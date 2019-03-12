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11:25 (мск), источник: Mail.ru Новости

Пилот показала таймлапс приземления в одном из самых опасных аэропортов Европы

Вокруг — альпийские горы.

Источник: @paulgilmore_

Пилот британской коммерческой авиации по имени Шарлотта уже несколько лет ведет свой блог в соцсетях, в котором показывает живописные пейзажи и рассказывает интересные истории о своей работе.

В середине марта девушка получила долгожданный отпуск и отправилась в Альпы кататься на лыжах. Чтобы добраться до нужного курорта, ей пришлось лететь в Инсбрук — один из самых опасных аэропортов Европы, находящийся в Тироле.

Опасен он прежде всего тем, что его окружают высокие горы. Также здесь дуют ветра, бывает сильная турбулентность, а полосы часто покрыты льдом.

Поэтому приземляться в аэропорту имеют право только опытные пилоты.

Но в этот раз Шарлотте не нужно было концентрироваться и сажать самолет, а потому она смогла расслабиться и насладиться красотой удивительного аэродрома в горах. Девушка сняла завораживающий таймлапс, на котором запечатлела приземление среди снежных Альп.

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