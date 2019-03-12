Госдума расширила основания для отсрочки от армии
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий получить отсрочку от призыва на военную службу.
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий получить отсрочку от призыва на военную службу.
Закон позволяет молодым людям, которым еще во время обучения в школе исполнилось 18 лет, получить отсрочку от призыва для обучения в бакалавриате, а потом — в магистратуре. Он также предоставит юношам, достигшим призывного возраста в период учебы в школе, право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по программам среднего профобразования.
Что касается еще одного основания для отсрочки, то право на нее будут также иметь обучающиеся очно за бюджетный счет на подготовительных отделениях государственных вузов.
Как ранее пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, эта инициатива уравнивает студентов в правах на отсрочку от военной службы.
Спикер обратил внимание на то, что сейчас молодые люди, которым 18 лет исполнилось еще в школе, находятся в неравных условиях при получении высшего образования со сверстниками, достигшими этого возраста после окончания школы.
Закон «исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии еще в школе
«Поправки (в действующее законодательство — ИФ) позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста», — добавил он.