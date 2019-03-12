Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Опубликована «чёрная двадцатка» самых угоняемых авто
Регина Тодоренко пришла в форму через 3 месяца после родов
В Сети не стихают обсуждения слов "быдле" в ресторанах
Меган Маркл построит в новом замке «комнату для паники»
Для чего человеку нужны линии на ладонях?Меняются ли они на протяжении жизни и бывают ли люди без папиллярных узоров
Раскрыта просьба пилота потерпевшего крушение Boeing-737
В Крыму сказали, чем более всего недовольны жители
20-летняя дочь Бодрова-мл. получила первую роль в большом кино
Зудина, Собчак и Барановская на премьере сериала «Содержанки»
Фанаты «Енисея» попросили губернатора уволить Аленичева
Нашла пару: продолжение откровенного номера Туктамышевой
10 дефицитных вещей, о которых мечтали советские мужчины
Сколько раз в день на самом деле надо чистить зубы
Ученые нашли «Золотистую смерть»
Помпеи: что на самом деле случилось
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В Екатеринбурге разгорелся спор из-за слова «снег»
Фоторепортажи
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
22Война без победы
12:58 (мск), источник: Интерфакс

Госдума расширила основания для отсрочки от армии

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий получить отсрочку от призыва на военную службу.

Источник: РИА "Новости"

Закон позволяет молодым людям, которым еще во время обучения в школе исполнилось 18 лет, получить отсрочку от призыва для обучения в бакалавриате, а потом — в магистратуре. Он также предоставит юношам, достигшим призывного возраста в период учебы в школе, право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по программам среднего профобразования.

Что касается еще одного основания для отсрочки, то право на нее будут также иметь обучающиеся очно за бюджетный счет на подготовительных отделениях государственных вузов.

При этом должны быть соблюдены еще два условия: поступить на подготовительное отделение нужно в год получения среднего общего образования и срок действия отсрочки — не более года.
Новость
Депутаты разрешат студентам магистратуры получить отсрочку от армии

Как ранее пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, эта инициатива уравнивает студентов в правах на отсрочку от военной службы.

Спикер обратил внимание на то, что сейчас молодые люди, которым 18 лет исполнилось еще в школе, находятся в неравных условиях при получении высшего образования со сверстниками, достигшими этого возраста после окончания школы.

Закон «исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии еще в школе из-за наступления призывного возраста, не могут получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре», пояснил В. Володин.

«Поправки (в действующее законодательство — ИФ) позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста», — добавил он.

Кто имеет право на отсрочку от армии
Источник:©РИА "Новости"
Конгресс рассмотрит сразу четыре антикремлевских законопроекта
СМИ: Кремль отказался рассматривать возможность передачи Курил
Зарплаты трети российских учителей оказались ничтожно низкими
Как выглядит одна из самых живописных и опасных дорог в мире
Опущенная в воду ветка «превратилась» в осьминога (видео)
«Это пугает». NASA показало, как звучит Вселенная
Спорт
Грабеж и хулиганство: Макгрегора арестовали в США Бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора задержала полиция за стычку с болельщиком. Боец разбил и забрал телефон прохожего из-за просьбы сфотографироваться
Hi-Tech
Простой математический трюк взорвал соцсети А вы задумывались об этом?
Авто
Опубликована «чёрная двадцатка» самых угоняемых авто По данным российской ГИБДД, за 2018 год количество угонов легкового транспорта сократилось на 20%
Кино
Назван самый богатый российский актер Специалисты подсчитали заработки отечественных звезд и составили топ-5 самых состоятельных
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
47-летняя Анастасия Заворотнюк рассказала, как решилась на третьего ребенка Актриса призналась, что вновь стать мамой ее уговорил сын (фото)
Леди
Ольга Бузова доводит себя до истощения Ольга весит около 50 килограммов при росте 179 см.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь