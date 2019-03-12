Maruv пообещала болеть за Россию на Евровидении
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинская певица Анна Корсун (Maruv), победившая в национальном отборе на Евровидение-2019, пообещала поддержать на конкурсе россиянина Сергея Лазарева.
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинская певица Анна Корсун (Maruv), победившая в национальном отборе на Евровидение-2019, пообещала поддержать на конкурсе россиянина Сергея Лазарева.
«Понятно,
Maruv также заявила, что больше не будет участвовать в отборах на Евровидение, потому что конкурс «пережил себя» и стал неактуален.
Анна Корсун победила в национальном отборе, однако певица не стала подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ)
Помимо Maruv от участия в конкурсе отказались еще четверо финалистов отбора. В итоге Украина пропустит Евровидение.