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13:46 (мск), источник: РИА Новости

Maruv пообещала болеть за Россию на Евровидении

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинская певица Анна Корсун (Maruv), победившая в национальном отборе на Евровидение-2019, пообещала поддержать на конкурсе россиянина Сергея Лазарева.

Источник: Reuters

«Понятно, из-за моего хорошего отношения к Сереже — у нас с ним есть классная, интересная совместная история — буду его поддерживать. Но хочется посмотреть и другие выступления, поддержать артистов, которые будут делать что-то интересное», — приводит агентство «УНИАН» слова певицы.

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Maruv также заявила, что больше не будет участвовать в отборах на Евровидение, потому что конкурс «пережил себя» и стал неактуален.

Анна Корсун победила в национальном отборе, однако певица не стала подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) из-за «кабальных условий договора». На фоне скандала, связанного с выступлениями Maruv в России, Корсун заявила, что не хочет выступать на Евровидении-2019 с лозунгами и превращать свое выступление в промоакции украинских политиков.

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Помимо Maruv от участия в конкурсе отказались еще четверо финалистов отбора. В итоге Украина пропустит Евровидение.

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