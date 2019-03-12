Где на нашей планете растут самые большие деревья (фото)
Выглядит это место волшебно.
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Выглядит это место волшебно.
На нашей планете есть удивительное место, где можно почувствовать себя героем сказки. Это Национальный парк «Секвойя», расположенный в южной части
Там находится Гигантский лес, где растут самые огромные деревья на нашей планете — секвойядендроны гигантские или мамонтовы деревья.
Они могут достигать 100 метров в высоту, а их диаметр варьируется от 10−12 метров. И выглядят эти гигантские деревья очень впечатляюще, особенно в сравнении с размерами человека.
Кстати, Гигантский лес также считается территорией с самыми долгоживущими деревьями на Земле.