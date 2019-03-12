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12:20 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где на нашей планете растут самые большие деревья (фото)

Выглядит это место волшебно.

На нашей планете есть удивительное место, где можно почувствовать себя героем сказки. Это Национальный парк «Секвойя», расположенный в южной части Сьерры-Невады в Калифорнии.

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Там находится Гигантский лес, где растут самые огромные деревья на нашей планете — секвойядендроны гигантские или мамонтовы деревья.

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Они могут достигать 100 метров в высоту, а их диаметр варьируется от 10−12 метров. И выглядят эти гигантские деревья очень впечатляюще, особенно в сравнении с размерами человека.

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Кстати, Гигантский лес также считается территорией с самыми долгоживущими деревьями на Земле.

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