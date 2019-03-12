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13:38 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Великобритания выпустила монету в 50 пенсов с черной дырой в память о Хокинге

Дочь ученого назвала выпуск монеты большой честью.

ТАСС, 12 марта. Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету в 50 пенсов в память английского физика-теоретика Стивена Хокинга (1942−2018) с изображением черной дыры на монете диаметром в 27,3 мм. Об этом сообщает во вторник вещательная корпорация Би-би-си.

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Ученый, уделявший много времени изучению этого явления, — автор теории «испарения» черных дыр за счет радиации, названного «излучением Хокинга». Работу над последней научной статьей «Энтропия черных дыр и мягких волос», в которой исследователь пытается разобраться, что происходит с информацией, когда объект попадает в черную дыру, он успел завершить буквально за несколько дней до смерти.

По словам дизайнера монеты Эдвины Эллис, она «стремилась встроить огромную черную дыру в крошечную монету, над чем невольно посмеялся бы великий ученый, если бы был жив». «Ему удавалось сделать самые сложные предметы и явления доступными и увлекательными для широкой публики», — добавила она.

Во время загрузки произошла ошибка.

С монетой в преддверии ее выхода ознакомилась на Королевском монетном дворе дочь Хокинга — Люси:

Выпуск памятной монеты — большая честь, которой удостоены [в Соединенном Королевстве] в том числе Исаак Ньютон и Чарльз Дарвин.

Изображение Хокинга может появиться и на новой банкноте номиналом в 50 фунтов стерлингов, выпуском которой Банк Англии решил отметить «вклад Соединенного Королевства в науку». Физик-теоретик вошел в список претендентов на увековечивание на денежном знаке из полимеров, который должен прийти на замену нынешней бумажной купюре, впервые введенной в оборот в 1981 году.

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