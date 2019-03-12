СМИ: Великобритания выпустила монету в 50 пенсов с черной дырой в память о Хокинге

ТАСС, 12 марта. Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету в 50 пенсов в память английского физика-теоретика Стивена Хокинга (1942−2018) с изображением черной дыры на монете диаметром в 27,3 мм. Об этом сообщает во вторник вещательная корпорация Би-би-си.
Ученый, уделявший много времени изучению этого явления, — автор теории «испарения» черных дыр за счет радиации, названного «излучением Хокинга». Работу над последней научной статьей «Энтропия черных дыр и мягких волос», в которой исследователь пытается разобраться, что происходит с информацией, когда объект попадает в черную дыру, он успел завершить буквально за несколько дней до смерти.
По словам дизайнера монеты Эдвины Эллис, она «стремилась встроить огромную черную дыру в крошечную монету, над чем невольно посмеялся бы великий ученый, если бы был жив». «Ему удавалось сделать самые сложные предметы и явления доступными и увлекательными для широкой публики», — добавила она.
С монетой в преддверии ее выхода ознакомилась на Королевском монетном дворе дочь Хокинга — Люси:
Выпуск памятной монеты — большая честь, которой удостоены [в Соединенном Королевстве] в том числе Исаак Ньютон и Чарльз Дарвин.
Изображение Хокинга может появиться и на новой банкноте номиналом в 50 фунтов стерлингов, выпуском которой Банк Англии решил отметить «вклад Соединенного Королевства в науку». Физик-теоретик вошел в список претендентов на увековечивание на денежном знаке из полимеров, который должен прийти на замену нынешней бумажной купюре, впервые введенной в оборот в 1981 году.