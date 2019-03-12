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12:24 (мск), источник: Mail.ru Новости

Опущенная в воду ветка «превратилась» в осьминога-убийцу (видео)

Идеальная маскировка.

Морские исследователи сняли ролик, в котором ничем не примечательную ветку опускают на несколько секунд в морскую воду. В этот момент происходит «чудо» — от ветки отделяется крошечный осьминог, которого до этого момента никто не замечал.

Животное на видео — синекольчатый осьминог, одно из самых ядовитых животных в мире. Такой камуфляж делает Hapalochlaena еще более опасным.

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Синекольчатые осьминоги — маленькие животные. Длина их туловища не превышает 5 см, а щупалец — 10 см. Весят осьминоги до 100 грамм. В случае опасности Hapalochlaena становятся ярко-жёлтым с синими кольцами или линиями.

Хищники охотятся на небольших крабов и креветок, но могут питаться и рыбой. Напав, они прокусывают клювом панцирь и впрыскивают ядовитую слюну, которая парализует жертву. Через некоторое время осьминоги высасывают размягчённую плоть, оставляя пустой панцирь.

Для человека укус синекольчатого осьминога смертелен — яд парализует дыхательные пути. Противоядия не существует.

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