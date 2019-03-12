NASA превратило фотографию космоса в жуткую мелодию: плачущие звезды
Специалисты NASA скормили фотографию далекого космоса алгоритму, который превратил галактики и звезды в звуки заунывной и жутковатой мелодии.
Специалисты NASA скормили фотографию далекого космоса алгоритму, который превратил галактики и звезды в звуки заунывной и жутковатой мелодии.
Вселенная — удивительное место, полное еще неразгаданных тайн и аномалий. Космосу можно придумать множество красивых эпитетов и характеристик, но вот каким его точно нельзя назвать, так это громким. Без молекул воздуха, которые помогают человеку воспринимать звуковые волны, в космосе для людей царит звенящая тишина.
К счастью, это обстоятельство не помешало специалистам NASA попытаться разработать способ
Эти снимки были сделаны в августе прошлого года, и астрономы называют их не иначе, как «галактический сундук сокровищ» — все благодаря огромному разнообразию галактик, попавшему в объектив. «Каждое светящееся пятно, обозначающее галактику, включает в себя бесчисленное множество звезд!», заявляют представители NASA. Несколько звезд, наиболее близких к Земле, ярко сияют на переднем плане, в то время как в центра расположилось огромное скопление из, вероятно, тысяч галактик, удерживаемых вместе силами взаимного притяжения.
Но, как бы не был величественен этот образ, он вышел на новый уровень, когда алгоритм превратил чарующее изображение в загадочную музыкальную композицию:
Команда объясняет это звучание тем, что разные места и элементы изображения соответствуют тому или иному типу звукового сигнала. Звезды и компактные галактики представлены короткими, чистыми звуками, в то время как спиральные узоры соответствуют более сложному музыкальному узору. «Время течет слева направо, при этом частота звуков меняется в диапазоне от 30 до 1000 герц», объясняет NASA в комментариях под видео.
Удивительно, но хаотичный, на первый взгляд, характер расположения светил в итоге приводит к формированию гармоничной, хоть и несколько тревожной мелодии. В любом случае, это отличный новый способ наслаждаться запретной красотой космической бездны.