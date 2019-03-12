NASA превратило фотографию космоса в жуткую мелодию: плачущие звезды

Источник: NASA

Вселенная — удивительное место, полное еще неразгаданных тайн и аномалий. Космосу можно придумать множество красивых эпитетов и характеристик, но вот каким его точно нельзя назвать, так это громким. Без молекул воздуха, которые помогают человеку воспринимать звуковые волны, в космосе для людей царит звенящая тишина.

К счастью, это обстоятельство не помешало специалистам NASA попытаться разработать способ все-таки передавать звуковую информацию даже в безвоздушной среде. Результатом их работы стали «сонированные» (т.е. «озвученные») фотографии, полученные телескопом «Хаббл». Да-да, забудьте про аудиокниги и подкасты, теперь модно слушать космические фото!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/H-Ci_YwfH04?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эти снимки были сделаны в августе прошлого года, и астрономы называют их не иначе, как «галактический сундук сокровищ» — все благодаря огромному разнообразию галактик, попавшему в объектив. «Каждое светящееся пятно, обозначающее галактику, включает в себя бесчисленное множество звезд!», заявляют представители NASA. Несколько звезд, наиболее близких к Земле, ярко сияют на переднем плане, в то время как в центра расположилось огромное скопление из, вероятно, тысяч галактик, удерживаемых вместе силами взаимного притяжения.

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Но, как бы не был величественен этот образ, он вышел на новый уровень, когда алгоритм превратил чарующее изображение в загадочную музыкальную композицию:

Команда объясняет это звучание тем, что разные места и элементы изображения соответствуют тому или иному типу звукового сигнала. Звезды и компактные галактики представлены короткими, чистыми звуками, в то время как спиральные узоры соответствуют более сложному музыкальному узору. «Время течет слева направо, при этом частота звуков меняется в диапазоне от 30 до 1000 герц», объясняет NASA в комментариях под видео.

Удивительно, но хаотичный, на первый взгляд, характер расположения светил в итоге приводит к формированию гармоничной, хоть и несколько тревожной мелодии. В любом случае, это отличный новый способ наслаждаться запретной красотой космической бездны.

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