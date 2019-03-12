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13:03 (мск), источник: Чердак

На новой окололунной станции будет всего один модуль от Роскосмоса

Это гораздо меньше, чем на МКС.

Источник: ESA

Организации, участвующие в работе МКС, договорились о том, какой должна быть следующая космическая станция — расположенная вблизи Луны Gateway. Создать ее планируют NASA, ESA, Роскосмос, JAXA (Япония) и Канадское космическое агентство. Отечественная космическая отрасль будет участвовать в создании станции в довольно ограниченном объеме.

Предполагается, что Gateway выведут на так называемую гало-орбиту. Это значит, что она не будет вращаться вокруг Земли, а вместо этого станет медленно перемещаться вблизи точки Лагранжа в системе Земля-Луна. Так называют место, где гравитационное притяжение этих небесных тел взаимно компенсируется и где сторонний объект может находится очень долго без специальных усилий.

Gateway будет в десять раз меньше МКС по массе и предварительный проект предусматривает всего шесть постоянных частей:

  • модуль, ответственный за энергоснабжение, в котором находятся двигатели коррекции орбиты (NASA);
  • модуль ESPRIT для связи с Землей и иными космическими аппаратами, а также дополнительным запасом топлива (ESA);
  • небольшой бытовой отсек с дополнительными стыковочными портами (NASA);
  • жилой отсек, снаружи которого закреплена рука-манипулятор (ESA и JAXA);
  • еще один жилой отсек (NASA);
  • многоцелевой модуль — по сути, стыковочный отсек, к которому в случае необходимости можно будет добавлять новые элементы (Роскосмос).

Чтобы снабжать станцию и доставлять туда экипаж, планируют использовать американские пилотируемые корабли Orion (первый испытательный полет состоялся в декабре 2014 года, второй, также без экипажа, запланирован на лето 2020 года) с дополнительным модулем от ESA и европейский транспортный корабль, в разработке которого также участвует JAXA.

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Грузовой корабль также будет оснащен не одним, а двумя стыковочными узлами для последовательной стыковки: присоединив его к станции, экипаж получит дополнительный полезный объем без потери возможности принять следующий «грузовик».

Проект Gateway, по замыслу участников, должен стать важным шагом на пути в дальний космос, то есть к Луне, а затем Марсу или астероидам. Станция позволит более эффективно управлять аппаратами на Луне, даст опыт работы вдали от Земли и позволит перейти к еще более амбициозным проектам вроде постоянного форпоста на самой Луне или на низкой орбите вокруг нашего естественного спутника. Последнее связано и с более сложной логистикой (доставка грузов дороже и дольше), и с большим радиационным фоном: точка Лагранжа находится далеко за пределами магнитного поля Земли, которое защищает и землян, и экипаж МКС.

Вклад Роскосмоса в новый проект будет заметно меньше, чем в МКС. Там российский сегмент насчитывает пять модулей, два из которых критически важны для работы всей станции.

Если к МКС отправится модуль «Наука», пуск которого в очередной раз отложили (теперь до 2020 года), Россия получит шесть модулей с суммарным объемом больше, чем вся Gateway вместе взятая.

Проект Gateway предполагает больший вклад NASA и ESA, однако по-прежнему международная станция строится без участия Китая: страны, которая за время существования МКС прошла путь от первого пилотируемого полета до постройки малой орбитальной станции и первой в истории посадки лунохода на обратной стороне Луны.

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