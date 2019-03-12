На новой окололунной станции будет всего один модуль от Роскосмоса
Это гораздо меньше, чем на МКС.
Это гораздо меньше, чем на МКС.
Организации, участвующие в работе МКС, договорились о том, какой должна быть следующая космическая станция — расположенная вблизи Луны Gateway. Создать ее планируют NASA, ESA, Роскосмос, JAXA (Япония) и Канадское космическое агентство. Отечественная космическая отрасль будет участвовать в создании станции в довольно ограниченном объеме.
Предполагается, что Gateway выведут на так называемую
Gateway будет в десять раз меньше МКС по массе и предварительный проект предусматривает всего шесть постоянных частей:
Чтобы снабжать станцию и доставлять туда экипаж, планируют использовать американские пилотируемые корабли Orion (первый испытательный полет состоялся в декабре 2014 года, второй, также без экипажа, запланирован на лето 2020 года) с дополнительным модулем от ESA и европейский транспортный корабль, в разработке которого также участвует JAXA.
Грузовой корабль также будет оснащен не одним, а двумя стыковочными узлами для последовательной стыковки: присоединив его к станции, экипаж получит дополнительный полезный объем без потери возможности принять следующий «грузовик».
Проект Gateway, по замыслу участников, должен стать важным шагом на пути в дальний космос, то есть к Луне, а затем Марсу или астероидам. Станция позволит более эффективно управлять аппаратами на Луне, даст опыт работы вдали от Земли и позволит перейти к еще более амбициозным проектам вроде постоянного форпоста на самой Луне или на низкой орбите вокруг нашего естественного спутника. Последнее связано и с более сложной логистикой (доставка грузов дороже и дольше), и с большим радиационным фоном: точка Лагранжа находится далеко за пределами магнитного поля Земли, которое защищает и землян, и экипаж МКС.
Вклад Роскосмоса в новый проект будет заметно меньше, чем в МКС. Там российский сегмент насчитывает пять модулей, два из которых критически важны для работы всей станции.
Проект Gateway предполагает больший вклад NASA и ESA, однако