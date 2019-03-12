На новой окололунной станции будет всего один модуль от Роскосмоса

Источник: ESA

Организации, участвующие в работе МКС, договорились о том, какой должна быть следующая космическая станция — расположенная вблизи Луны Gateway. Создать ее планируют NASA, ESA, Роскосмос, JAXA (Япония) и Канадское космическое агентство. Отечественная космическая отрасль будет участвовать в создании станции в довольно ограниченном объеме.

Предполагается, что Gateway выведут на так называемую гало-орбиту. Это значит, что она не будет вращаться вокруг Земли, а вместо этого станет медленно перемещаться вблизи точки Лагранжа в системе Земля-Луна. Так называют место, где гравитационное притяжение этих небесных тел взаимно компенсируется и где сторонний объект может находится очень долго без специальных усилий.

Gateway будет в десять раз меньше МКС по массе и предварительный проект предусматривает всего шесть постоянных частей:

модуль, ответственный за энергоснабжение, в котором находятся двигатели коррекции орбиты (NASA);

модуль ESPRIT для связи с Землей и иными космическими аппаратами, а также дополнительным запасом топлива (ESA);

небольшой бытовой отсек с дополнительными стыковочными портами (NASA);

жилой отсек, снаружи которого закреплена рука-манипулятор (ESA и JAXA);

(ESA и JAXA); еще один жилой отсек (NASA);

многоцелевой модуль — по сути, стыковочный отсек, к которому в случае необходимости можно будет добавлять новые элементы (Роскосмос).

Чтобы снабжать станцию и доставлять туда экипаж, планируют использовать американские пилотируемые корабли Orion (первый испытательный полет состоялся в декабре 2014 года, второй, также без экипажа, запланирован на лето 2020 года) с дополнительным модулем от ESA и европейский транспортный корабль, в разработке которого также участвует JAXA.

Грузовой корабль также будет оснащен не одним, а двумя стыковочными узлами для последовательной стыковки: присоединив его к станции, экипаж получит дополнительный полезный объем без потери возможности принять следующий «грузовик».

Проект Gateway, по замыслу участников, должен стать важным шагом на пути в дальний космос, то есть к Луне, а затем Марсу или астероидам. Станция позволит более эффективно управлять аппаратами на Луне, даст опыт работы вдали от Земли и позволит перейти к еще более амбициозным проектам вроде постоянного форпоста на самой Луне или на низкой орбите вокруг нашего естественного спутника. Последнее связано и с более сложной логистикой (доставка грузов дороже и дольше), и с большим радиационным фоном: точка Лагранжа находится далеко за пределами магнитного поля Земли, которое защищает и землян, и экипаж МКС.

Вклад Роскосмоса в новый проект будет заметно меньше, чем в МКС. Там российский сегмент насчитывает пять модулей, два из которых критически важны для работы всей станции.

Если к МКС отправится модуль «Наука», пуск которого в очередной раз отложили (теперь до 2020 года), Россия получит шесть модулей с суммарным объемом больше, чем вся Gateway вместе взятая.